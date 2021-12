Wiedźmin: Kolekcja Cyfrowych Gadżetów do odebrania za darmo

Gratka dla fanów uniwersum.

Wiedźmińskie gadżety cyfrowe za darmo na GOG

Źródło: GOG

Kolekcja cyfrowych wiedźmińskich gadżetów do odebrania za darmo. Znajdziecie tu grafiki, książki, muzykę, sceny zza kulis filmów, koncert z muzyką z gry, tapety i inne niespodzianki ze wszystkich wiedźmińskich tytułów. Złapcie ten wyjątkowy podarek, zanim 5 stycznia o 15:00 CET wygaśnie promocja.

Na platformie GOG.com można zupełnie za darmo odebrać pakiet cyfrowych gadżetów związanych z marką Wiedźmin. Mowa tu chociażby o licznych grafikach, książkach, zapisie z koncertu, tapetach czy wielu innych interesujących dodatkach, które powinny przypaść do gustu fanom uniwersum.Wczoraj (17.12) mieliśmy do czynienia z premierą drugiego sezonu serialu Wiedźmin . Produkcja zbiera naprawdę świetne oceny – zarówno od krytyków, jak i standardowych widzów. Nie dziwi więc organizacja licznych promocji na przedmioty powiązane z uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego.Świetną propozycją może okazać się Wiedźmin: Kolekcja Cyfrowych Gadżetów dostępna na platformie GOG.com. Teraz można zgarnąć ją zupełnie za darmo, co powinno ucieszyć wielu użytkowników – zwłaszcza jeśli rzuci się okiem na to, co wchodzi w jej skład. Promocja trwa do 5 stycznia, więc jest jeszcze trochę czasu na skorzystanie z okazji.Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu zestawu w sklepie:Poza tym warto wspomnieć, że CD Projekt nieco urozmaicił tę Kolekcję Cyfrowych Gadżetów. Teraz można pobrać m.in., świetne materiały z Gwinta czy gry Wiedźmińskie Opowieści: Wojna Krwi. Postarano nawet się o ekskluzywne emotikony.Jeśli więc już w przeszłości kupiliście lub dostaliście ten zestaw upominków, to koniecznie sprawdźcie nowości, o które się właśnie wzbogacił. Lista dostępnych przedmiotów powinna automatycznie się zaktualizować w Waszej bibliotece.Źródło: GOG