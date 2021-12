Neon Abyss za darmo w drugi dzień gwiazdkowego rozdawnictwa Epic Games Store

Neon Abyss za darmo - Przygotuj się na zejście w Otchłań!

Odbierz bezpłatnie gry w świąteczno-noworocznej promocji Epic Games Store

To już drugi dzień świąteczno-noworocznego cyklu promocji z codziennie darmowymi grami od Epic Games Store. Wczoraj (i dziś do godziny 17:00) mogliśmy odebrać Shenmue III kompletnie bezpłatnie. Dziś kolejny tytuł."Neon Abyss to szalona platformówka akcji w stylu roguelike, w której w pełnym uzbrojeniu ruszasz do Otchłani jako część Ponurego Oddziału samego Hadesa. Dzięki nieograniczonej liczbie synergii przedmiotów i unikalnemu systemowi ewolucji lochów każda sesja gry jest inna, a każdy podjęty wybór wpływa na zmianę zasad. Przygotuj się na rozpętanie piekła!""Neon Abyss łączy dynamiczną akcję z zaawansowanymi mechanikami w stylu roguelike, pozwalając graczowi wcielić się w utworzonego przez Hadesa członka Ponurego Oddziału, mającego zinfiltrować Otchłań i stanąć do walki z Nowymi Bogami. Śmierć to dopiero początek, gdyż z każdą kolejną przegraną otrzymasz dostęp do mocy potężniejszych niż wcześniej."Codziennie aż do 30 grudnia macie kolejne gry do dopisania do swojego konta Epic Games Store zupełnie bezpłatnie, ale czas na każdą z pozycji, to tylko doba. Możecie to zrobić wchodząc na kartę produktu danej gry na Epic Games Store () i po zalogowaniu się przeklikując kilka kolejnych potwierdzeń. Ewentualnie możecie odszukać dane pozycje w dziale sklepu launchera. Czas na zdobycie Neon Abyss macie do jutra, a konkretnie. A co po tym czasie? Kto wie, kolejna gra niespodzianka i tak aż do 30 grudnia. Przypominamy też o trwającej do 6 stycznia wyprzedaży Epic Games Store i kuponami obniżającymi ceny gier o 40 złotych.Źródło i foto: Epic Games Store