STALKER 2 jednak bez NFT. Deweloperzy posłuchali graczy

Deweloperzy ze studia GSC Game World poinformowali, że wycofują się z planów wprowadzenia możliwości kupienia NFT pozwalających na zyskanie dodatkowych bonusów w grze S.T.A.L.K.E.R 2. Decyzja została podjęta po srogiej krytyce społeczności, która w jednoznaczny sposób wyraziła swoją opinię na ten temat.



S.T.A.L.K.E.R. 2 bez NFT - gracze są zadowoleni

Ostatnio można odnieść wrażenie, że NFT jest wciskane przez wszystkich do wszystkiego. Przeciwnicy tokenów muszą być jednak przygotowani na to, iż mamy dopiero do czynienia ze wstępem i o tej technologii raczej będzie coraz głośniej, aniżeli ciszej. Czasami jednak krytyką udaje się coś zdziałać – właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją.



Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z dość kontrowersyjnym ogłoszeniem planów udostępnienia NFT powiązanych z grą S.T.A.L.K.E.R 2 przez studio GSC Game World Team. Gracze mieli chociażby otrzymać opcję zostania postacią niezależną (oczywiście odpłatnie), co wymagałoby od nich jednak udania się do siedziby firmy i poddania się procesowi skanowania. To był jednak wyłącznie początek „marzeń” deweloperów.





Społeczność wręcz zawrzała i salwa krytyki spadła na deweloperów praktycznie z każdej strony. Na początku chcieli oni tłumaczyć swoją decyzję – w tym celu udostępnili długi post informujący o tym dlaczego wprowadzenie NFT byłoby naprawdę ciekawe. Wtedy gracze wkurzyli się jeszcze bardziej, co zmusiło studio do usunięcia wspomnianego wpisu.



Krytyka była na takim poziomie, że koniec końców postanowiono się zupełnie wycofać z pomysłu wprowadzenia przedmiotów powiązanych z niezbywalnymi tokenami. Na oficjalnym Twitterze firmy GSC Game World Team pojawiła się informacja o następującej treści:



pic.twitter.com/mffnmpiQiw — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 16, 2021

Drodzy Stalkerzy, słyszymy Was. Bazując na opiniach, które od Was otrzymaliśmy zdecydowaliśmy się anulować wszystkie plany związane z wprowadzeniem do STALKER 2 czegokolwiek powiązanego z NFT. Interes naszych fanów i graczy jest dla naszego zespołu najwyższym priorytetem. Tworzymy tę grę dla Was żebyście mogli dobrze się bawić – nieważne jakim kosztem. Jeśli Wam zależy, to nam też zależy.



Zdania na temat powyższego ogłoszenia są dosyć podzielone, lecz większość graczy jest raczej zadowolona z obrotu spraw. Ciekawe tylko czy deweloperzy nie zmienią swojej decyzji w przyszłości. Przypominamy, że S.T.A.L.K.E.R. 2 zadebiutuje planowo 28 kwietnia 2022 roku na PC oraz konsole Xbox Series X|S – także w abonamentach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass.



Źródło i foto: GSC Game World Team

