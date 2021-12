Battlefield 2042 możecie teraz przetestować za darmo. Ruszyła świetna promocja

Battlefield 2042 z darmowym weekendem

Battlefield 2042 to pierwszoosobowa strzelanka będąca powrotem do wojny totalnej, z której słynie ta kultowa seria gier. Improwizuj i zwyciężaj w pogrążonym w chaosie świecie niedalekiej przyszłości. Skompletuj drużynę i przygotuj najnowocześniejszą broń do starć na dynamicznie zmieniających się, pełnych spektakularnych zniszczeń polach bitwy, na których naraz może walczyć 128 graczy.

Battlefield 2042 stał się właśnie darmowy, lecz na zaledwie trzy dni. Wydawca postanowił sprezentować „pecetowym” graczom bezpłatny weekend, podczas którego mogą sprawdzić całą zawartość najnowszej odsłony kultowej serii bez dodatkowych opłat. Promocja już trwa i skończy się w najbliższy poniedziałek.Od premiery gry Battlefield 2042 minął już ponad miesiąc. Niestety nie spełniła ona oczekiwań graczy, co doskonale widać po ocenach pozostawionych dosłownie wszędzie., a pozytywnych recenzji na Steam jest wyłącznie 34%, co poskutkowało statusem „w większości negatywnie”. Cóż, nie jest kolorowo.Do tego dochodzą liczne promocje, co raczej rzadko zdarza się produkcji AAA w tak krótkim okresie popremierowym. Jeśli jednak chcecie na własną rękę sprawdzić czy faktycznie jest tak źle, ale niezbyt widzi Wam się wydanie pełnej kwoty, to przychodzimy ze świetną wiadomością. Electronic Arts postanowiło bowiem zorganizowaćmożna za darmo spróbować gry. Wystarczy udać się na stronę produktu i kliknąć „Zagraj”. Co więcej, mowa tu o dostępie do całej zawartości produkcji, na którą składają się trzy główne moduły – tryb sieciowy All-Out Warfare, Hazard Zone oraz Portal. Promocja wydaje się więc naprawdę przyjemna dla użytkowników chcących przetestować tytuł.Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu produkcji na Steam:Źródło: Steam / Foto. Electronic Arts