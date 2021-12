Shenmue 3 za darmo w Epic Games. Początek codziennych bezpłatnych gier i wyprzedaży

Tak jak przewidywaliśmy na bazie nieoficjalnych doniesień jeszcze w ubiegłym tygodniu, na Epic Games Store właśnie wystartowała świąteczna promocja z codziennymi darmowymi grami. Wraz z nią otrzymaliśmy też dużą wyprzedaż z wieloma tytułami w okazyjnych cenach, taniej można nabyć również różne DLC.



Shenmue III bezpłatnie tylko przez dobę w Epic Games Store

Najnowsza cześć azjatyckiej serii Shenmue sfinansowana częściowo dzięki zbiórkom croundfundingowym. Jak możemy przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Wciel się w postać Ryo Hazukiego, 18-letniego adepta sztuk walki z Japonii, który za wszelką cenę chce pomścić śmierć ojca."





Jak dodaje producent - "Ryo rozwiązuje zagadkę Lustra Feniksa - artefaktu poszukiwanego przez zabójcę jego ojca. Czeka go wędrówka przez niezwykle wiernie oddane, pełne urokliwych krajobrazów i tętniące życiem wiejskie regiony Chin. Przygody Ryo powiodą go do miasteczek i górskich wiosek, gdzie będzie mógł kontynuować swoją naukę sztuk walki, spróbować szczęścia w hazardzie i zagrać w gry zręcznościowe. Podejmie się też różnych dorywczych prac, podążając jednocześnie tropem tych, którzy mogą znać prawdę o Lustrze Feniksa."



Darmowe gry codziennie, skorzystaj też w wyprzedaży i odbierz kupony ze zniżką na 40 złotych

Tradycyjnie odebranie za darmo gry z Epic Games Store wiąże się z wejściem na jej kartę produktu (w tym miejscu dla Shenmue 3) i po zalogowaniu się naciśnięciem na nie do końca dobrze opisany przycisk z napisem "Pobierz". Po przeklikaniu się przez kilka kolejnych plansz, produkcja będzie zapisana bezpłatnie do waszego konta, i to na stałe. Ewentualnie można odszukać ją w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Już jutro kolejna "tajemnicza gra" rozdawana bezpłatnie przez Epic Games Store / Foto: własne - Epic Games Store



Czas na odebranie Shenmue III macie tylko przez dobę dokładnie do piątku 17 grudnia o godzinie 17:00. Wtedy Epic Games Store będzie oferował kolejną darmową grę. Wszystkie są niespodziankami i będą rozdawane aż do końca roku. Co ciekawe wcale nie ma ich 16, a tylko 15. W takim razie ostatniego dnia roku nie otrzymamy kolejnej bezpłatnej gry, a tylko 30 grudnia już standardowo w tygodniowym cyklu. Jednak do czasu końca jej rozdawania (tj. ostatniej gry z cyklu świąteczno-noworocznego, czyli 6 stycznia) będzie jeszcze trwać wyprzedaż.



Na Świątecznej wyprzedaży Epic Games Store możecie kupić w niższych cenach ponad 1300 gier, edycji i dodatków ze zniżkami od 10 proc. do nawet 95 proc. Poza tym przy pierwszej transakcji na darmową grę oraz przy każdej kolejnej (o ile będzie to już pełna wersja powyżej 59,99 złotych) otrzymamy kupon o wartości 40 złotych. Będzie można go użyć do dodatkowego obniżenia należności za zakup dowolnej gry kosztującej przynajmniej 59,99 złotych.



Darmowe niewielkie specjalne dodatki do Fortnite, Warframe i Rocket League / Foto: własne - Epic Games Store



Co ciekawe, jeśli będziemy mieli np. 3 gry w koszyku po 100 złotych, to zniżka będzie dotyczyć każdej pozycji z osobna (więc łącznie na 120 złotych), a nie tylko zbiorczej ceny koszyka. Ilość bonów jest nieograniczona i będzie można je otrzymywać aż do końca wyprzedaży. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak można przeczytać w Epic Games - "Oferujemy również przedmioty w niektórych z naszych największych gier. (…) Na Festiwalu Zimy w Fortnite pojawi się darmowy strój "Blizzabelle". (…) Warframe doczekało się świetnego zestawu skórek idealnych dla początkujących. (…) Zalogowanie się do Rocket League automatycznie spowoduje przyznanie Wam kół z odwróconymi kolorami "Twista: Special Edition"."



