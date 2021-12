Ten gracz zrobił kierownicę z obrotowego stołka i myszki. Faktycznie działa

Lubisz Euro Truck Simulator lub American Truck Simulator? Z myszki możesz zrobić kierownicę

Dzieje krzesła-kierownicy są jeszcze dłuższe i sięgają co najmniej 2018 roku

Jeśli nie chcemy kupować za kilkaset złotych kierownicy, czy już poważniejszego modelu kosztującego ponad tysiąc złotych (nie wspominając już o prawdziwej ekskluzywnej półce za kilka tysięcy), to okazuje się, że sami możemy z dostępnych pod ręką sprzętów stworzyć coś na kształt takiego kontrolera do gier.Nigdy nie interesowałem się tematem kierownic samoróbek, tym bardziej zdziwiło mnie wideo zamieszczone na stronie z memami jbzd. Autor oryginalnego nagrania postawił przed biurkiem obrotowe okrągłe krzesło bez oparcia (a może bardziej stołek?) i niewiele nad jego powierzchnią przymocował pod biurkiem za pomocą kuchennych szczypiec myszkę. Prawdopodobnie nawet spód myszy lekko dotyka do krzesła. W konstrukcji widać też gumki recepturki. Gracz obraca siedziskiem, a komputerowy gryzoń pozostaje w miejscu. I tak stworzył namiastkę kierownicy do gier.A przynajmniej do tych z serii Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Zaimplementowano w nich sterowanie za pomocą myszki. Kiedyś zetknąłem się z tym tematem, ale nigdy nie sądziłem, że ktoś wpadnie na pomysł zrobienie domowej kierownicy PC na jego podstawie. Wygląda komicznie, ale to naprawdę działa! Ba, na YouTube można spotkać wiele poradników jak wykonać własny kontroler tego typu z kartonu, kleju i starej myszy, nie raz z dodatkiem łożysk, gumek recepturek i innych drobnych przedmiotów. W takim razie temat nie jest wcale tak niszowy, na jaki wygląda. Powyżej umieściłem przykładowe wideo autorstwa Mr. Kryzer.Krótki film został wstawiony wczoraj na portal z memami jbzd, ale jego historia jest dłuższa. Można go też znaleźćna dmotywatorach. Tam z o wiele starszą datą 15 marca 2018 roku, kiedy materiał wrzucił użytkownik o nicku Tummler. Wygląda trochę tak jak urywek jednego z filmów na YouTube, tym bardziej, że jego nowsza wersja z jbzd ma dźwięk w przeciwieństwie do tej z Demotywatorów. Niestety nie udało mi się odnaleźć oryginalnego źródła, ale gratuluje autorowi pomysłu. Dużo prostszy i szybszy niż rzeźbienie z kartonu. Tylko jeszcze trzeba mieć taki nietypowy stołek.Źródło: jbzd / własne