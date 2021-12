Zbudował 8-bitowy procesor w Minecraft, który uruchamia w grze inne gry

Niesamowita sprawa.

Niezwykły 8-bitowy procesor w Minecrafcie

W świecie Minecraft za sprawą trybu kreatywnego powstała już niejedna imponująca struktura. W kultowej grze odtworzono Mount Everest siedzibę Microsoftu , a nawet całe planety z uniwersum Gwiezdnych Wojen . W Minecrafcie zbudowano także kilka działających komputerów. Dziś spieszymy donieść o niezwykłym, 8-bitowym procesorze, który jest w stanie uruchamiać gry... wewnątrz Minecrafta!Kiedy SethBling stworzył w Minecrafcie grywalną dwuwymiarową wersję Minecrafta , myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Tymczasem, gracz o pseudonimiespędził siedem długich miesięcy na budowaniu 8-bitowego procesora o nazwie Chungus 2 (Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit). To niezwykle skomplikowana konstrukcja symulująca procesor o taktowaniu 1 Hz i wspierana przez 256 bajtów pamięci RAM.Procesory tworzone w Minecraft wykorzystują silnik fizyki gry do odtworzenia struktury prawdziwych procesorów w skali makro, przy użyciu materiałów takich jak redstone, pochodnie, wzmacniacze sygnału, tłoki, dźwignie i inne proste bloki. Każdy blok w grze ma jeden wirtualny metr z każdej strony, więc odtworzenie tej wersji procesora w prawdziwym świecie sprawiłoby, że jego rozmiar przypominałby w przybliżeniu drapacz chmur lub statek wycieczkowy.Po podłączeniu do "ekranu" o rozdzielczości 32x32 bloki i "kontrolera" w grze (sterowanego przez awatar gracza, skaczący po przyciskach wielkości bloku), Chungus 2 może uruchamiać gry 2D, takie jak Tetris, Snake, a nawet wprawić w działanie kalkulator graficzny. Niektóre programy wymagają sztucznego przyspieszenia czasu serwera Minecraft, aby procesor 1 Hz był wystarczająco szybki do praktycznego wykorzystania. Każdy program został stworzony wirtualnie w Minecrafcie - uruchamia się go, podłączając odpowiedni wirtualny kartridż z grą.Jeśli chcesz sam przetestować to dzieło, możesz je pobrać i uruchomić na własnym serwerze. W tym celu przejdź pod adres mc.openredstone.org i postępuj zgodnie z instrukcjami.Źródło: YouTube