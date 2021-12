Minecraft z ponad bilionem wyświetleń na YouTube. Ta gra nie ma sobie równych

Fenomen, który robi wrażenie.



Minecraft został najchętniej oglądaną grą w serwisie YouTube. Poinformowano właśnie, że materiały dotyczące tej kultowej produkcji zostały wyświetlone przez użytkowników już ponad bilion razy. Jest to wynik wręcz oszałamiający – nawet jeśli weźmiemy pod uwagę popularność samej platformy.



Minecraft bije na YouTube rekordy popularności

Mojang Studios nie spodziewało się aż tak ogromnego sukcesu Minecrafta i trzeba przyznać, że przerósł on chyba nie tylko samych deweloperów. Pozornie niczym niewyróżniająca się gra nosi dziś miano kultowej i rewolucyjnej, a co najbardziej zaskakujące – jej popularność wciąż rośnie, co jest dosyć niecodzienne w gamingowej branży, zwłaszcza jeśli mówimy o projekcie liczącym sobie 12 lat.



Sporą rolę w tym procesie bez wątpienia odegrała platforma YouTube, na której można odnaleźć miliony materiałów z Minecrafta – część z nich również na dobre zapisała się w internetowej kulturze. Jak się okazuje, zmagania twórców w sześciennym świecie obejrzano od 2010 roku ponad bilion razy. Wynik ten czyni grę od Mojang Studios najpopularniejszą w historii serwisu i raczej nie ma co liczyć na szybką utratę tej pozycji.



Osiągnięcie tego kamienia milowego zostało w dosyć kreatywny sposób przedstawione przez YouTube i jeśli interesuje Was historia „internetowego życia” produkcji, to z pewnością będziecie zadowoleni. Mowa tu o m.in. specjalnym teledysku z motywem „We Built This City”. Możemy na nim ujrzeć odniesienia do najpopularniejszych twórców (m.in. PewDiePie, Dream, CaptainSparklez, Aphmau), filmów opublikowanych na przestrzeni minionej dekady czy po prostu samej gry.