Lubiana platformówka Rayman Origins za darmo. Ubisoft rozdaje ją z okazji 35 urodzin

Sympatyczny platformer z rozgrywką w kooperacji nawet dla 4 graczy

Wszystko wskazuje na to, że już jutro zacznie się specjalny świąteczny. Jednak i inni właściciele launcherów z PC nie próżnują. Ubisoft wciąż rozdaje kolejne pozycje w ramach obchodów swojego 35-lecia.Tym razem możemy za darmo odebrać platformowe przygody lubianego francuskiego stworka będącego niejako jedną z głównych maskotek firmy. Rayman Origins z 2012 roku (jeśli liczymy konsolowe edycje, to nawet z 2011) zapewni dobrą zabawę nie tylko solo, ale nawet dla jednocześnie czterech graczy. Można w taki sposób przejść całą kampanię. Tytuł otrzymywał bardzo dobre oceny branżowe, a także zyskał sympatię społeczności.Jak można przeczytać na stronach Ubisoftu - "Od premiery pierwszego Raymana minęło 21 lat. Rayman Origins wprowadza wielu nowych bohaterów i lokacji, nie zapomina jednak o klasycznych postaciach, które wracają do życia w oryginalnym wymiarze 2D. Zbieraj części historii Polany i połącz je, by odkryć tajemnicę korzeni Raymana."