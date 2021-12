Popraw swoją celność w grach, wygraj NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Niezła motywacja do treningu.

Popraw swojego skilla, wygraj świetne nagrody

9 x karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

9 x myszka Logitech Pro X Superlight

9 x monitor gamingowy MSI Oculux NXG253R 360 Hz

NVIDIA Reflex zapewne pomoże Ci w osiąganiu lepszych wyników

Minimalizowanie wszelkiego rodzaju opóźnień w grach ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia skuteczności na wirtualnym polu walki. Mowa tutaj nie tylko o czasie reakcji gracza, ale także opóźnieniach sprzętowych powstających chociażby na łączu internetowym, czy nawet pomiędzy wydaniem komendy na myszce i klawiaturze, a wyświetleniem jej na ekranie komputera. NVIDIA wraz z twórcami narzędzia KovaaK's nietypowe wyzwanie z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.Chcesz poprawić swoją celność w ulubionej grze? Idealnie. NVIDIA wraz z twórcami narzędzia KovaaK's przygotowali trwającą od 14 grudnia do 21 grudnia 2021 roku rywalizację, w której można zwiększyć skilla, ale też wygrać nagrody:Co ważne, zwycięzcy zostaną wybrani losowo, więc nawet jeśli nie zdobędziesz najlepszego wyniku, nadal zachowasz szansę na wygraną!Jak wziąć w udział w konkursie?Zagraj w NVIDIA System Latency Challenge w aplikacjiw ramach NVIDIA ExperimentsOpublikuj zrzut ekranu swojego wyniku z tabeli liderów na Twitterze lub Instagramie z hashtagiem #FramesWinGamesNVIDIA Reflex to technologia, która zadebiutowała wraz z układami GeForce RTX z serii 30, wykorzystujących architekturę Ampere. To kolejny element układanki, pozwalający minimalizować opóźnienie pomiędzy akcją wykonywaną na klawiaturze i myszy przez gracza, a tym, co dzieje się na ekranie.Opóźnienie da się zmniejszać na przykład inwestując w wydajniejszą kartę graficzną lub monitor z matrycą o wysokiej częstotliwości odświeżania. NVIDIA wie, że nie każdy może sobie pozwolić na ulepszenie sprzętu, w związku z czym stworzyła technologię Reflex, by dopasowywała działanie silnika kompatybilnej gry w taki sposób, aby eliminować kolejkę renderowania układu GPU i odciążać procesor.Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Wysoki poziom FPS to gwarancja udanej rozgrywki. Jak działa NVIDIA Reflex? Źródło: NVIDIA