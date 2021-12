Cyberpunk 2077 nadal sprzedaje się poniżej wszelkich oczekiwań

Niepokojące doniesienia.

Cyberpunk 2077 sprzedał się bardzo słabo w 2021 roku

Cyberpunk 2077 kilka dni temu obchodził swoją pierwszą rocznicę obecności na rynku. Jak się okazuje – przez ten czas sprzedano o połowę mniej egzemplarzy niż początkowo zakładali analitycy. Co więcej, sytuacja nie ma ulec znacznej poprawie w 2022 roku. Nie są to więc zbyt dobre wieści.Wszystko wygląda na to, że skutki premierowej porażki gry Cyberpunk 2077 wciąż ciągną się za Grupą CD Projekt. Na przestrzeni ostatniego roku doczekaliśmy się sporej liczby łatek oraz aktualizacji, co koniec końców poskutkowało wzrostem zaufania wśród graczy i poprawą recenzji na platformie Steam . Te pozytywne doniesienia nie mają niestety pokrycia w sprzedaży.Agencja Bloomberg opublikowała tekst będący podsumowaniem szacunków dziewięciu analitycznych ekspertów. Redakcja wyciągnęła średnią i okazało się, że. Wynik ten nie wydaje się na pierwszy rzut oka zły, lecz przed premierą prognozowano rezultat na poziomie CO NAJMNIEJ 30 mln sprzedanych egzemplarzy.Warto też nadmienić, iż, co doskonale obrazuje jak na sprzedaż przełożyły się kontrowersje i zły stan techniczny tytułu. Analitycy z tego też powodu nie wróżą odwrócenia tego trendu w 2022 roku. Spodziewają się, że Cyberpunk 2077 trafi na jego przełomie do 5,6 mln osób. Na pierwszy rzut oka to całkiem niezły rezultat.