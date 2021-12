Shadow Tactics za darmo na PC. Masz mało czasu

Duchowy spadkobierca Commandos: Behind Enemy Lines .

Shadow Tactics: Blades of Shogun za darmo na GOG

"Japonia, okres Edo, rok 1620. Pięciu bardzo uzdolnionych zabójców walczy dla szoguna w wojnie z konspiracją i rebelią. Przejmij kontrolę nad tą śmiercionośną drużyną i skradaj się w cieniu między dziesiątkami wrogów. Zdecyduj, jak chcesz infiltrować potężne zamki, klasztory postawione na zaśnieżonych górach czy ukryte w lesie obozy. Podkładaj pułapki, truj swoich przeciwników albo całkowicie ich unikaj. Ty decydujesz!"

Pamiętacie jeszcze doskonałą taktyczna grę akcji Commandos: Behind Enemy Lines? Shadow Tactics: Blades of Shogun to jej duchowy spadkobierca, stworzony przez studio Mimimi Productions i wydana przez Daedelic Entertainment. Produkcja osadzona w XVII-wiecznej Japonii została ciepło przyjęta przez graczy i krytyków, jest naprawdę wciągająca, a Wy możecie odebrać ją teraz za darmo, przez ograniczony czas.Aby odebrać bezpłatnie Shadow Tactics: Blades of Shogun, musisz założyć konto na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej GOG.com, o ile oczywiście jeszcze go nie masz. Następnie, powinieneś uruchomić klienta GOG Galaxy , odnaleźć grę w sklepie i kliknąć na przycisk "zdobądź za darmo". Możesz to zrobić także z poziomu przeglądarki internetowej, po uprzednim zalogowaniu się na koncie, o tutaj - czytamy w opisie gry na GOG-u.Shadow Tactics: Blades of Shogun to pięć różnych postaci o zróżnicowanych umiejętnościach, cała masa sposobów na eliminowanie przeciwników, taktyczna rozgrywka, pozornie niemożliwe do zrealizowane zadania i trzy poziomy trudności.Musisz się pospieszyć, bowiem promocja obowiązuje jedynie do godziny 15:00, do 15 grudnia.Źródło: GOG