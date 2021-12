Chcecie poczuć klimat świąt? Cave Story's Secret Santa za darmo

Cave Story's Secret Santa do odebrania za 0 zł

Santa może pchać lub ciągnąć przeszkody, włączać i wyłączać przełączniki światła, otwierać szyby wentylacyjne i wiele więcej. Musi jednak uważać na niebezpieczeństwa i unikać hałasów, które mogłyby przyciągnąć uwagę. Zdobądź Cave Story's Secret Santa, zanim zniknie!

Na Steam, GOG oraz Epic Games Store można zupełnie bezpłatnie odebrać grę Cave Story's Secret Santa, która – jak sama nazwa wskazuje – pełna jest świątecznego klimatu. Oferta jest ograniczona czasowo, lecz deweloperzy nie określili konkretnego terminu zakończenia promocji.Darmowe produkcje to coś, co lubią chyba wszyscy gracze. Okres przedświąteczny to w tej kwestii zazwyczaj istny raj, bowiem producenci i wydawcy znacznie częściej decydują się wtedy na udostępnienie gier za 0 zł. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o dosyć ambitnych planach Epic Games Store Trudno jednak znaleźć propozycję, która by była i darmowa, i jednocześnie wpisywała się w zimowy nastrój. Jak się okazuje – właśnie taka się pojawiła. Mowa oodpowiedzialnego za m.in. kultową serię The Binding of Isaac. Tytuł można odebrać bezpłatnie zarówno na platformie Steam GOG (tam, w momencie pisania artykułu, jeszcze oferta nie jest aktywna) oraz Epic Games Store Deweloperzy twierdzą, żei radzą się pospieszyć z przypisaniem jej do konta. Konkretny termin zakończenia promocji nie został jednak wskazany. Czym w ogóle jest Cave Story’s Secret Santa? Cóż – mamy do czynienia z platformówką, gdzie zadaniem gracza jest umieszczanie prezentów pod choinką, unikanie przeciwników, szukanie ukrytych ścieżek itd. Jeśli więc chcecie poczuć się jak Święty Mikołaj, to chyba właśnie macie okazję.Jak wynika z opisu na platformie Steam:Źródło i foto: Nicalis