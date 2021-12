Kroniki Myrtany: Archolos zadebiutowały. To ogromna modyfikacja do Gothica 2

Gothic 2 - premiera modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos

Wcielasz się w Marvina, młodego mężczyznę, którego czająca się na horyzoncie wojna wypędziła z domu. Rzeczywistość Archolos — rzekomej ostoi bezpieczeństwa — okazuje się daleka od jego oczekiwań. Bogaci kupcy pragnący tylko złota, słudzy króla Rhobara II, wprowadzającego w życie coraz to nowe i bardziej restrykcyjne prawo, oraz fale zdesperowanych uchodźców poszukujących lepszego życia. Marvin będzie musiał znaleźć sposób na przetrwanie w tym świecie pełnym zdrady, oportunizmu i sprzecznych interesów.

Światło dzienne ujrzała właśnie jedna z największych modyfikacji do gry Gothic 2 w historii. Kroniki Myrtany: Archolos to fanowski projekt oferujący zupełnie nową historię osadzoną na tytułowej wyspie. Można go pobrać zupełnie bezpłatnie za pomocą specjalnego launchera, platformy Steam bądź GOG.Społeczność zgromadzona wokół serii gier Gothic ma się całkiem nieźle. W produkcji znajduje się chociażby, a fani regularnie tworzą nowe modyfikacje do kultowego w naszym kraju cyklu. Nie tak dawno mieliśmy także do czynienia z wypuszczeniem specjalnej łatki do Gothica 2 przez jej obecnego wydawcę – firmę THQ Nordic.Teraz z kolei warto skierować swój wzrok w stronę– modyfikacji do gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka. Pomijając wszelkie problemy na etapie produkcyjnym, projekt powstawał kilka lat i można go nazwać najbardziej profesjonalnym tego typu przedsięwzięciem w historii. Dlaczego?Rozszerzenie oferuje zawartość nai stanowi oddzielną historię, lecz w pełni zgodną z tym, z czym mamy do czynienia w podstawowej wersji gry. Postarano się także o profesjonalny dubbing (występują znani lektorzy), złożoną fabułę, ponad 170 zadań, ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez specjalnie wynajętą orkiestrę, nowy system wytwarzania przedmiotów itd.Kroniki Myrtany: Archolos to także. Znajdziemy m.in. alchemię, gotowanie, pisanie magicznych zwojów, opracowaną wraz z graczami ekonomię czy system podroży oparty o magiczne teleporty, łodzie oraz karawany najemników.Jeśli natomiast chodzi o fabułę:Co się zaś tyczy dostępności, to jest to pierwsza modyfikacja do gry Gothic, do której dostęp można uzyskać. Niezbędne jest posiadanie jednak gry Gothic 2 wraz z dodatkiem Noc Kruka. Rozszerzenie można pobrać także z cyfrowego sklepu GOG oraz za pomocą specjalnego launchera (jeśli nie posiadacie cyfrowej wersji gry).Jeśli więc jesteście fanami serii Gothic i nie słyszeliście wcześniej o, to warto zainteresować się tym przedsięwzięciem. W drodze jest także modyfikacja podobnych rozmiarów o nazwie Dzieje Khorinis, lecz trudno wskazać datę jej premiery.Źródło i foto: The Chronicles of Myrtana Team