To koniec Xbox Game Pass na PC. Microsoft zmienia nazwę usługi

Mowa tu przede wszystkim o dostępności konkretnych gier – nie wszystkie można uruchomić na PC lub konsolach. Gigant z Redmond najwidoczniej zdał sobie sprawę z mogących wystąpić komplikacji i podczas The Games Awards 2021 zapowiedział drobną zmianę, która koniec końców może uprościć życie wielu użytkownikom.



„Xbox Game Pass na PC” od teraz nosi nazwę „PC Game Pass”. Poprawka ta ma zniwelować jakiekolwiek zamieszanie przy np. informacjach o nowych produkcjach dostępnych w ramach wybranej usługi. Jeśli któraś z nich zadebiutuje wyłącznie na PC, to gracze raczej nie będą mieli jak się w tej kwestii pomylić.



Microsoft zapowiedział zmianę w żartobliwy sposób prezentując nagranie z procesu tworzenia nowego logo czy publikując zabawny „patch notes”.



How the sausage got made​ #PCGamePass pic.twitter.com/5qBXNdTmHF — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 10, 2021

Pojawił się również filmik, który zwiastuje dodanie nowych gier do Game Passa. Użytkownicy spodziewać się mogą Sniper Elite 5, Pigeon Simulator oraz Trek to Yomi.





To co, planujecie korzystać z PC Game Pass?



Źródło i foto: Microsoft

Drobna, lecz ważna poprawka.