Gry z Androida uruchomimy na Windowsie już w przyszłym roku. Nowy projekt Google

Począwszy od 2022 roku, gracze będą mogli doświadczać swoich ulubionych gier Google Play na większej liczbie urządzeń: płynnie przełączając się między telefonem, tabletem, Chromebookiem, a wkrótce także komputerami PC z systemem Windows. Ten zbudowany przez Google produkt przynosi najlepsze treści z Google Play Games do większej liczby laptopów i komputerów stacjonarnych, a my jesteśmy podekscytowani, aby rozszerzyć naszą platformę dla graczy, by mogli oni cieszyć się swoimi ulubionymi grami z Androida jeszcze bardziej.

Get ready to play your favorite @android games on your PC. Pick up where you left off anytime.



Google Play Games on PC, coming soon in 2022. Follow @GooglePlay to stay in the loop. pic.twitter.com/BfovbNSi5C