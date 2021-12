PUBG przechodzi na model free-to-play. Za darmo zagramy już od stycznia

PUBG: Battlegrounds za darmo już od stycznia

Deweloperzy z firmy Krafton poinformowali, że ich wieloosobowy hit przejdzie już niedługo na model free-to-play. Chodzi oczywiście o PUBG: Battlegrounds – jedną z najpopularniejszych gier w historii należących do gatunku battle royale. Decyzja ta wzbudziła wśród społeczności dosyć mieszane odczucia.Popularność gier z gatunku battle royale wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Prym oczywiście wiedzie Fortnite, lecz nie należy zapominać o innych klasykach. Niewątpliwym liderem w tej kwestii jest, które od kilku lat znajduje się w zakładce „Top Games” na platformie Steam. W momencie pisania tego artykułu w produkcję graNiedługo ten wynik może stać się jeszcze wyższy. Producenci wieloosobowego hitu ogłosili podczas The Games Awards 2021, że. Zostaną zniesione wtedy wszystkie limity i za dostęp do produkcji nie będzie trzeba płacić ani złotówki. Dlaczego więc część społeczności niezbyt cieszy się na tą wieść?Powody są dwa. Jednym z nim jest rzecz jasna rekompensata dla osób, które w przeszłości zdecydowały się na zakup PUBG. Jak się okazuje, deweloperzy o tym pomyśleli i tacy użytkownicy otrzymają. Gracze rozpoczynający swoją przygodę od darmowej wersji będą musieli za te przyjemności zapłacić 12,99 dolara.Kolejną przyczyną są, na które narzeka mnóstwo użytkowników. Obawiają się oni, że oszustów przybędzie wraz z modelem free-to-play, co może okazać się tragiczne w skutkach. Firma Krafton nie wypowiedziała się jeszcze na ten temat, więc miejmy nadzieję, iż zadba ona o ulepszone zabezpieczenia.Poza tym darmowe PUBG to świetna okazja dla osób, które niekoniecznie chciały do tej pory wydawać pieniędzy na ten tytuł. Osobiście jestem ciekaw czy taki krok deweloperów namiesza nieco na ustabilizowanym już rynku gier battle royale.Źródło i foto: Krafton