Poznaliśmy zwycięzców The Games Awards 2021. Cyberpunk 2077 nie jest jednym z nich

The Games Awards 2021 - wyniki

Lista zwycięzców The Game Awards 2021

Gra roku





Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Najlepsza reżyseria





Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Najlepsza narracja





Deathloop

It Takes Two

Life Is Strange: True Colors

Marvel's Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Najlepsza reżyseria artystyczna





The Artful Escape

Deathloop

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Najlepsza ścieżka dźwiękowa





Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant

Marvel's Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Najlepszy design audio





Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Najlepszy występ





Erika Mori, Life Is Strange: True Colors

Giancarlo Esposito, Far Cry 6

Jason E. Kelley, Deathloop

Maggie Robertson, Resident Evil Village

Ozioama Akagha, Deathloop

Najlepsza gra „mająca wpływ”





Before your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Najlepsza gra-usługa





Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Najlepsza gra niezależna





12 Minutes

Death's Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscription

Loop Hero

Najlepsza gra mobilna





Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokemon Unite

Najlepsze wsparcie społeczności





Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

No Man's Sky

Innowacja w dostępności





Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel's Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Najlepsza gra VR/AR





Hitman 3

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Sniper Elite VR

Najlepsza gra akcji





Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Najlepsza przygodowa gra akcji





Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Najlepsza gra RPG





Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Najlepsza bijatyka





Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Najlepsza gra familijna







It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Najlepsza gra symulacyjna i strategiczna





Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Najlepsza gra sportowa





F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Najlepsza gra wieloosobowa





Back 4 Blood

It Takes Two

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Najlepszy twórca treści





Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Najlepszy niezależny debiut





Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Najbardziej wyczekiwana gra





Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Najlepsza gra e-sportowa





Call of Duty

CS:GO

DOTA2

League of Legends

Valorant

Najlepszy e-sportowiec





Chris “Simp” Lehr

Heo “ShowMaker” Su

Magomed “Collapse” Khalilov

Oleksandr “s1mple” Kostyliev

Tyson “TenZ” Ngo

Najlepsza drużyna e-sportowa





Atlanta FaZe (COD)

DWG KIA (LOL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (DOTA2)

Najlepszy trener e-sportowy





Airat “Silent” Gaziev

Andrey “ENGH” Sholokhov

Andrii “B1ad3” Horodenskyi

James “Crowder” Crowder

Kim “kkOma” Jeong-gyun

Najlepsze wydarzenie e-sportowe





2021 League of Legends World Championship

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

The International 2021

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Najlepsza gra wybrana przez graczy





Forza Horizon 5

Halo Infinite

It Takes Two

Metroid Dread

Resident Evil Village

Dziś w nocy mieliśmy do czynienia z kolejną edycją wydarzenia The Games Awards, które przez wielu porównywane jest do gali wręczenia Oscarów. Doczekaliśmy się podczas niego m.in. zapowiedzi kilkudziesięciu nowych gier oraz nagrodzenia najlepszych produkcji 2021 roku.Kończący się właśnie rok był dosyć burzliwy jeśli chodzi o branżę gamingową. Mniejsze lub większe kontrowersje dotknęły tak naprawdę wszystkich największych producentów i wydawców (EA, Sony, Nintendo, Rockstar Games Blizzard Entertainment ), co odbiło się nie tylko na ich wizerunku, ale przede wszystkim na jakości wydanych gier.Oczywiście doczekaliśmy się kilku naprawdę wartościowych produkcji i to właśnie je nagrodzono podczas. Wiele osób zastanawiało się czy któraś statuetka powędruje do studia CD Projekt RED za jej najnowsze dzieło – Cyberpunk 2077. Jak się okazało, nie trafiła. Pierwsza rocznica produkcji odbywa się więc w dosyć ponurym nastroju.Jeśli nie śledziliście nocnej transmisji na żywo z The Games Awards 2021, to listę wszystkich zwycięzców znajdziecie poniżej. Szczególną uwagę należy oczywiście zwrócić na grę roku, którą zostało– naprawdę świetny tytuł kooperacyjny. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie podczas tegorocznych „gamingowych Oscarów”?Oczywiście z powyższą listą nie każdy musi się zgadzać. Nie da się jednak ukryć, że otrzymanie wyróżnienia na The Games Awards to swego rodzaju wyznacznik jakości danej produkcji.Źródło: The Games Awards