Wkrótce codziennie darmowe gry w Epic Games Store do końca roku. Najpierw Shenmue III

Podobna grafika pojawiała się także w ostatnich latach podczas specjalnej świątecznej promocji / Foto: własne - Epic Games Store

Shenmue III prawdopodobnie na start świąteczno-noworocznego codziennego rozdawania gier

Z tym, że tak naprawdę codziennie inne bezpłatne gry byłyby rozdawane tylko do końca roku. Ostatni tytuł dostępny do 6 stycznia miałby już tygodniowy czas na odebranie. Co będzie w harmonogramie? Prawdopodobnie 14 różnych produkcji. Na razie jeszcze nie wyciekł cały spis (może tak będzie, rok temu otrzymaliśmy całą listę), ale źródła z Dealabs (które trafnie przewidują chociażby tytuły ukazujące się w PlayStation Plus) podają już pierwszą pozycję.Miała by nią być Shenmue III (czasem zapisywana też jako Shenmue 3). Możecie ją kojarzyć ze względu na niegdysiejszą aferę. Była jedną z pierwszych produkcji trafiających czasowo na wyłączność Epic Games Store. Społeczność nie była z tego powodu zadowolona z racji wsparcia projektu w serwisach croudfundingowych, na których opisywano planowaną późniejszą dostępność gry na Steam.Jak możemy przeczytać - "Wciel się w postać Ryo Hazukiego, 18-letniego adepta sztuk walki z Japonii, który za wszelką cenę chce pomścić śmierć ojca. (…) Ryo rozwiązuje zagadkę Lustra Feniksa - artefaktu poszukiwanego przez zabójcę jego ojca. Czeka go wędrówka przez niezwykle wiernie oddane, pełne urokliwych krajobrazów i tętniące życiem wiejskie regiony Chin. Przygody Ryo powiodą go do miasteczek i górskich wiosek, gdzie będzie mógł kontynuować swoją naukę sztuk walki, spróbować szczęścia w hazardzie i zagrać w gry zręcznościowe. Podejmie się też różnych dorywczych prac, podążając jednocześnie tropem tych, którzy mogą znać prawdę o Lustrze Feniksa."Źródło: wccftech / własne / Foto: własne - Epic Games Store