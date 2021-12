Godfall i Prison Architect za darmo w Epic Games. Sieciowe RPG fantasy i więzienna strategia

Godfall Challenger Edition bezpłatnie w Epic Games Store

Prison Architect za darmo w sklepie Epic Games Store - zostań naczelnikiem więzienia

Jak odebrać darmowe gry w Epic Games Store? Jak zwykle macie na to tydzień

Kolejny czwartek, więc Epic Games Store dalej rozdaje nowe gry w pełni za darmo. W tym tygodniu dwie pozycje, ale o wiele lepsze atrakcje czekają nas zapewne już za dzień."Natychmiast uwolnij moc Godfall! God Challenger Edition natychmiast odblokowuje Valorplate na najwyższym poziomie, obsypuje cię punktami umiejętności i wyposaża w cały wachlarz zabójczych broni. Sprawdź się we wszystkich trzech trybach rozgrywki końcowej: Lightbringer, Dreamstones i Ascended Tower of Trials. Pokonaj wrogów, a zdobędziesz łupy godne prawdziwego rycerza zakonu Valorian. Siekaj przeciwników i gromadź łupy w dobieranym trybie współpracy (do trzech graczy), aby pokazać swoje umiejętności, dopracować zestaw ekwipunku i zwyciężać."Oryginalnie wydane jesienią 2020 roku RPG akcji, stworzone przez Counterplay Games i wydane przez Gearbox Publishing otrzymało w tym roku specjalną wersję Challenger Edition. Historia rozgrywka się w świecie fantasy, a rozgrywka nastawiona jest na zabawę sieciową. Podstawowe Godfall zawiera też rozbudowany tryb gry solowej, ale ten nie jest zawarty w Challenger Edition. Za to przez najbliższe dni na Epic Games Store można kupić Godfall i Godfall Deluxe Edition w niższej promocyjnej cenie."Witajcie, naczelnicy! Tylko wyjątkowo bezwzględny naczelnik zdoła poskromić najbezwzględniejszych więźniów świata. Zaprojektuj i rozwijaj własny zakład karny w grze Prison Architect."Produkcja autorstwa Double Eleven wciela nas w naczelnika więzienia. Musimy zadbać o wszystko od samego projektu budynków po ich wyposażenie, rozplanowane przestrzeni czy zarządzanie surowcami lub energią, doglądanie osadzonych i strażników. Temat wydaje się bardzo poważny, ale deweloperzy użyli mocno uproszczonej grafiki. Mimo wszystko wiele problemów, przed którymi musimy stanąć będąc zarządcą więzienia, nie jest zabawą. Zdarzają się chociażby bunty, awarie lub przypadki użycia przemyconych ostrych narzędzi przez więźniów.Tradycyjnie opisywane gry odbierzecie wchodząc na ich dedykowane karty produktów na Epic Games Store -. Po zalogowaniu się na swoje konto w prosty sposób dopisujemy je do profilu klikając na "Pobierz". Możecie je też dodać z poziomu działu sklepu w launcherze. Czas na zaopatrzenie się zupełnie za darmo w omawiane tytuły macie. Po tym momencie będziemy mieli jedną tajemniczą grę. Zapewne to powtórka z poprzednich lat i specjalnego cyklu wydawania bezpłatnych gier codziennie.Źródło i foto: Epic Games Store