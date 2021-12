Call of Juarez: Gunslinger za darmo. Zdobądź westernowy hit Techlandu na Steam

Strzelanka na dzikim zachodzie z niecodziennej perspektywy

Jak odebrać bezpłatnie Call of Juarez: Gunslinger na Steam?

Z powodu 30. urodzin rodzimego wydawcy i dewelopera gier, kolejny raz rozdawana jest niezła polska gra całkowicie za darmo. Techland świętując swój jubileusz ostatnio ofiarował graczom. Tym razem zupełna zmiana klimatu i przeniesienie promocyjnej akcji na najpopularniejszy komputerowy launcher, czyli Steam.Wydana w 2013 roku strzelanka w klimatach westernowych jest jak na razie ostatnią częścią serii Call of Juarez. Po niezłych dwóch pierwszych odsłonach osadzonych typowo w realiach dzikiego zachodu (pierwsza miała też sporo elementów skradanki), nastał czas Call of Juarez: The Cartel, które przenosiło graczy do aktualnych czasów, gdzie śledzili poczynania policjantów w wojnie z narkotykową mafią. Jednym z bohaterów był potomek postaci sterowanej przez nas w klasycznych odsłonach. Taki pomysł na grę niezbyt przypadł do gustu fanom i recenzentom, więc dwa lata później Techland powrócił do korzeni, choć trochę je przerobił. I tak powstał Call of Juarez: Gunslinger.Nie stał się patetyczną opowieścią z dzikiego zachodu, a otrzymał swój unikalny klimat. To przede wszystkim westernowa strzelanka, jednak nie traktuje siebie w pełni poważnie. W grafice dzięki subtelnie zastosowanej technice cel shadingu (lżej niż np. w serii Borderlands) widać leciutko komiksową kreskę, a opowieść jest prowadzona w nietypowy sposób. Sterujemy postacią, której poczynania są na bieżąco komentowane przez kowboja snującego opowieść wśród gawiedzi. Nie raz zmienia wersje, niejednokrotnie po komentarzach współbiesiadników. Wtedy nagle widzimy swoiste "błędy Matrixa", czyli przeobrażanie się świata na naszych oczach. Całość jest dynamiczna, pełna akcji, ale lekka i bardzo przyjemna.Promocja trwa. Do tej pory możecie dopisać do swojego konta Steam grę Call of Juarez: Gunslinger zupełnie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na kartę produktu na Steam, zalogujecie się na swoje konto i dodacie do niego omawianą produkcję. Alternatywnie możecie poszukać jej w dziale sklepu launchera. To zapewne jeszcze nie ostatni tytuł w ramach urodzinowej akcji rozdawniczej Techlandu.Źródło i foto: Techland / Steam