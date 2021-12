Roczna subskrypcja PlayStation Plus 50% taniej, ale jest haczyk

Okres przedświąteczny sprzyja zakupom, a poszczególne firmy organizują liczne promocje chcąc jeszcze bardziej zachęcić konsumentów do sięgnięcia po ich usługi lub produkty. Sony ogłosiło właśnie nową promocję obejmującej roczną subskrypcję PlayStation Plus.Oferta wygląda naprawdę interesująco, ale jest pewien haczyk. Z 50% rabatu mogą skorzystać. Oferta jest już aktywna i będzie dostępna do 19 grudnia 2021 roku.Warto też pamiętać, że na wszystkie osoby, które wykupią abonament PlayStation Plus czeka grudniowa oferta, w której znajdują się aż trzy tytuły na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4: LEGO Superzłoczyńcy DC, Mortal Shell i Godfall: Challenger Edition.Oprócz comiesięcznych darmowych gier, na wszystkich posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus czekają zniżki w PlayStation Store, możliwość grania online, a także PlayStation Plus Video Pass, czyli usługa, w ramach której aktywni subskrybenci PlayStation Plus zyskują dostęp do filmów i seriali od Sony Pictures Entertainment.12-miesięczne członkostwo PlayStation Plus kosztuje teraz tylko 120 zł . Jak już wcześniej wspomniałem, promocja obowiązuje użytkowników, którzy nie mają aktywnej usługi w momencie zakupu. Oferta jest już aktywna i będzie dostępna do 19 grudnia 2021 roku.Źródło: Sony