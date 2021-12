Aplikacja Xbox pokaże czy dana gra będzie dobrze działać na twoim PC

Działanie gier sprawdzisz teraz za pomocą aplikacji Xbox

Źródło: Microsoft (via The Verge)

Microsoft rozpoczął właśnie testy specjalnej etykiety w aplikacji Xbox. Będzie ona informować użytkowników o tym, czy wybrana gra zadziała dobrze na ich komputerze (oczywiście jeszcze przed jej pobraniem). Funkcja ograniczona jest na razie do kilku tytułów, lecz już wkrótce pojawić ma się przy wszystkich. Aplikacja Xbox przeznaczona na komputery z systemem Windows 10 regularnie otrzymuje nowe funkcje i usprawnienia. Chociażby w listopadzie mieliśmy do czynienia z naprawdę sporych rozmiarów aktualizacją, która w końcu pozwoliła użytkownikom na… wybranie miejsca instalacji gier. Właśnie rozpoczęły się testy kolejnej interesującej nowości.Przy poszczególnych grach zaczęły pojawiać się oznaczenia mające ułatwić konsumentom ustalenie, czy… zadziałają one dobrze na ich komputerach. Widać to chociażby na poniższym zrzucie ekranu, gdzie pod przyciskiem „Zainstaluj” widnieje napis. Nie wiadomo jednak na jakiej dokładnie zasadzie Microsoft będzie to oceniał.Wiele produkcji posiada bowiem jeszcze etykietę „Sprawdzenie wydajności jest jeszcze niedostępne”.– wtedy nawet najmocniejsze komputery mogą sobie z nimi nie poradzić. Trudno też określić czy aplikacja bazuje na minimalnych, czy rekomendowanych wymaganiach sprzętowych gier.Tak czy inaczej – mamy do czynienia z naprawdę przystępną alternatywą (lecz oczywiście nie tak rozbudowaną) dla wielu narzędzi i stron internetowych o tym samym przeznaczeniu. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy Microsoft zdecyduje się na publiczne wdrożenie nowości. Dostęp do niej mają na razie wyłącznie osoby znajdujące się w programie Xbox Insider. Pozostaje więc zostać testerem lub uzbroić się w cierpliwość.Źródło: The Verge / Foto. Microsoft