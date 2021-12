Interaktywne demo Unreal Engine 5 udostępnione. Doświadcz fotorealizmu w grach

Wow.

The Matrix Awakens - pobierz interaktywne demo już teraz

"Skąd wiemy, co jest prawdziwe?"

Digital Keanu Reeves from 2005, 2019, 2020 and 2021 pic.twitter.com/bJNWONpfxX — Nibel (@Nibellion) December 6, 2021

Spektrum zastosowań darmowego silnika Unreal Engine jest kolosalne i da się go wykorzystywać nie tylko w grach, ale też branży filmowej oraz telewizji. Niedawno prezentowaliśmy Wam fotorealistyczne twarze stworzone w oparciu o Unreal Engine 4. Prace nad Unreal Engine 5 są już na ukończeniu, a firma Epic Games stara się cyklicznie dowodzić szerokiego spektrum jego możliwości. W sieci ukazało się właśnie bazujące na nim interaktywne demo The Matrix Awakens, które możecie pobrać na swoje komputery już teraz.Już teraz można wstępnie pobierać wersję demonstracyjną The Matrix Awakens w wersji na konsole PlayStation 5 lub Xbox Series X/S , jeszcze przed jej debiutem na The Game Awards, który planowany jest na 9 grudnia. Firma Epic stworzyła rzeczone demo, korzystając z silnika Unreal Engine 5. Jego zapowiedź przedstawił internautom nie kto inny, jak Keanu Reeves, czyli odtwórca roli Neo we wszystkich częściach Matrixa.- pyta w połowie klipu Keanu Reeves... który tak naprawdę został wyrenderowany przy wykorzystaniu UE5.Dla większości ludzi będzie to pierwsza szansa zobaczenia UE5 w akcji. Interaktywne demo technologiczne Matrixa ma być doprawdy imponujące. Zwiastun sugeruje, że zapewni ono "wgląd w przyszłość interaktywnej rozrywki". Pojawi się tuż przed premierą kinową Matrix Resurrections, zaplanowaną na 22 grudnia.Firma Epic Games zapowiedziała silnik Unreal Engine 5 w zeszłym roku, kiedy to opublikowała demo technologiczne w wydaniu na PlayStation 5. Zawierało fotorealistyczne oświetlenie, niewiarygodną jakość oraz poziom szczegółowości. Unreal Engine 5 zapewni next-genową grafikę na konsolach nowej generacji, PS5 i Xbox Series X/S. Oczywiście silnik jest kompatybilny z PC, Nintendo Switch, Mac, a nawet iOS i Androidem.Źródło: Epic Games