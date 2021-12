Anno 1404 History Edition za darmo. Odbierz strategię z klasycznej serii na Ubisoft Store

Świetnie oceniane Anno 1404 History Edition bezpłatnie w sklepie Ubisoftu przez najbliższy tydzień

Seria Anno podobnie jak dość podobny cykl Settlers są zakorzenione w grach strategicznych od bardzo wielu lat. Jedna ze starszych już kilkunastoletnich odsłon pierwszego z wymienionych cykli jest możliwa do odebrania przez najbliższe dni całkowicie za darmo w sklepie francuskiego wydawcy Ubisoftu. To prezent dla graczy z okazji świętowania 35-lecia istnienia firmy.Wydane w 2009 roku Anno 1404 przenosi gracza do późnego okresu średniowiecza, gdzie musi stworzyć i rozwijać dalekie zamorskie kolonie. Rozgrywka kładzie duży nacisk na ekonomię, handel i dyplomację oraz zaspokajanie potrzeb przybyłych z Europy kolonistów, którzy osiedlili się w Azji.Ta bardzo dobrze oceniana strategia stworzona przez Related Designs a wydana przez Ubisoft jest obecnie do odebrania całkowicie za darmo. Należy tylko wejść na kartę produktuw sklepie Ubisoftu i po zalogowaniu dodać ją do swojego konta Ubisoft Connect (niegdyś zwanego Uplay). Ewentualnie możecie są odszukać w dziale sklepu launchera. Macie na to czas jeszcze przed tydzieńDodatkowo możecie też zaopatrzyć się w niewielką grę ze Steam o tytule Box: The Game. Jak można przeczytać w opisie na Steam (w wolnym tłumaczeniu) - "Box: The Game to pełna zabawy gra logiczna, która rzuci twojemu mózgowi wyzwanie w myśleniu na różne nietypowe sposoby. Wszystkie kostki łączą się ze sobą, a twoim celem jest dopasowanie wyświetlanego kształtu, aby przejść do następnego poziomu."Aby wejść w posiadanie Box: The Game musicie wejść na dedykowaną kartę Steami po zalogowaniu się na konto w usłudze kliknąć na odbiór gry. Ewentualnie możecie znaleźć ją też w dziale sklepu launchera. Musicie się spieszyć, bo Box: The Game można dodać do swojego konta bezpłatnie tylko, więc macie na to niespełna dwie godziny.Źródło i foto: Ubisoft Store / Steam