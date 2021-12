Ogromne dzieło w Minecrafcie. Latami budował ponad 10 km autostrad, wsie i miasta

Mapa dróg, miast i innych zabudowań wygląda naprawdę okazale / Foto: geomachu @ imgur

Budowniczy Minecrafta muzykiem, sam tworzy podkłady do swoich wideo

Internauta nie zajmuje się tylko Minecraftem. Okazuje się, że jego kolejną pasją jest muzyka. Nawet podkład do filmu umieszczonego na reddicie i YouTubie jest jego autorstwa. Mattycarl prowadzi w serwisie wideo należącym do Google kanał pod nazwą Mac Leo, gdzie znajdziemy sporo wideo z Minecrafta oraz muzycznych treści. W tym znane już po obejrzeniu wspominanego tour po autostradzie "Mac Leo - Along for the Ride (Official Instrumental)" w ciekawym retrowaveowym klimacie.Jako że Mac Leo (albo jak kto woli mattycarl) budował swoje dzieło przez lata i też bardzo długo umieszcza różne rzeczy na YouTube, nie dziwi fakt, że filmów z autostradą i jej okolicami jest więcej. Można prześledzić postępy prac z minionych lat i zobaczyć różne wycinki terenu, które nie doczekały się ukazania w najnowszym wideo. Najlepiej po prostu zerknąć na jego filmy naSam sporadycznie gram w Minecrafta, lata temu więcej przy nim przesiadywałem, ale na pewno nie miałbym zaparcia do tak ogromnego projektu. W takim razie autostrady, miasta i inne zabudowania tworzone 5 lat przez Maca Leo bardzo mi imponują. Nie trzeba odtwarzać oblężenia z Władcy Pierścieni, żeby stworzyć coś genialnego w Minecrafcie.Źródło i foto: mattycarl @ reddit / Mac Leo @ YouTube