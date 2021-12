Rockstar rozdaje trzy klasyczne GTA za darmo, ale reedycja jest wymagana

Premiera komputerowej wersji GTA: The Trilogy - The Definitive Edition wiązała się z bardzo negatywnie odebraną przez społeczność decyzją o wycofaniu ze sprzedaży wszystkich zawartych w niej klasycznych części Grand Theft Auto. Nie można już ich nabyć nie tylko w sklepieale iNa osłodę firma przygotowała długoterminową promocję (tylko dla posiadaczy reedycji), w której rozdaje bezpłatnie wszystkie klasyczne odsłony GTA, które składają się po odświeżeniu na GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Mowa o GTA III, GTA: Vice City i GTA: San Andreas. Niestety decyzja o wycofaniu ich ze sprzedaży dalej jest w mocy, ale każdy, kto nabył komputerowe wydanie GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, może dopisać do swojego konta Rockstar Games pierwotne wydania.

Według słów samego Rockstara, promocja będzie trwała jeszcze mniej więcej pół roku / Foto: własne - Rockstar Games @ Twitter

Chcesz tylko klasyczne wersje GTA? Rockstar Games wymusi na tobie kupno The Definitive Edition

Jak możemy przeczytać na oficjalnym profilu Rockstar Games w serwisie Twitter - "Każdy, kto kupił wersję PC Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition w sklepie Rockstar Store, otrzyma teraz bez dodatkowych kosztów klasyczne wersje GTA III, Vice City i San Andreas dla swojej biblioteki Rockstar Games Launcher." Dodaje też - "Co więcej, ta oferta będzie dostępna dla każdego, kto kupi Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition na Rockstar Store przed 1 lipca 2022 roku - takie są warunki."Czy to najlepsze wyjście z sytuacji z punktu widzenia każdego gracza? Niekoniecznie. Oczywiście reedycja jest lepiej dostosowana pod nowe sprzęty i systemy, a także przeszła lifting graficzny oraz otrzymała oficjalne kinowe spolszczenie, poza tym ostatnio poprawiono w niej wiele błędów. Jednak wciąż na pewno istnieje grupa klientów, która nie jest nią zainteresowana, a Rockstar niejako zmusza ich do kupienia The Definitive Edition, jeśli tak bardzo zależy im na klasycznych wersjach. Z drugiej strony dla graczy, który nabyli reedycję, to naprawdę dobry dodatek, ale wszystkim się nie dogodzi.Źródło i foto: Rockstar Games