Sony prawdopodobnie pracuje nad swoim Game Passem

Intrygujące doniesienia.





Sony otrzyma własnego Game Passa?

Bloomberg: PlayStation is planning its own subscription service, codename Spartacus



This will apparently be a 3-tier service, with one of them allowing access to a library of classic PS1, PS2, PS3 and even PSP gameshttps://t.co/l6DouDmUXt pic.twitter.com/HDpC3xmiAo — Nibel (@Nibellion) December 3, 2021

Sony już w pierwszej połowie przyszłego roku może przedstawić swój odpowiednik usługi Xbox Game Pass. Miałoby to być połączenie tego, co oferuje PlayStation Plus oraz (niedostępne w Polsce) PlayStation Now. Doniesienia te przekazał dziennikarz Jason Schreier z redakcji Bloomberg.Przez ostatni rok obserwować mogliśmy postępującą ekspansję Microsoftu na rynek gamingowy. Mowa tu przede wszystkim o rosnącej popularności subskrypcji Xbox Game Pass oraz większym popycie na Xbox Series S – tę konsolę da się bowiem, w odróżnieniu od reszty next-genów, bez problemu kupić w standardowej cenie.Oczywiście PlayStation 5 sprzedaje się lepiej aniżeli sprzęt konkurencji, ale Sony i tak ma ogromne powody do obaw. Nie dziwią więc najnowsze informacje o planach uruchomienia odpowiednika usługi Game Pass przez japoński koncern. Plotki te zostały udostępnione na łamach serwisu Bloomberg przez uznanego dziennikarza Jasona Schreiera. O co dokładnie chodzi?Mężczyzna dotarł podobno do dokumentów przedstawiających(to jego kodowa nazwa), który ma zostać udostępniony posiadaczom PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Mowa tak naprawdę o połączeniu oferty dwóch usług obecnie oferowanych przez Sony – PS Plus oraz PS Now. Usługa zostałaby jednak rozszerzona o możliwość streamingu,z PS1, PS2, PS3 oraz PSP.