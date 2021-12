Nvidia GeForce Now RTX 3080 debiutuje w Polsce, kolejne gry w usłudze grania w chmurze

Nvidia co tydzień uzupełnia listę tytułów dostępnych w ramach usługi grania w chmurze GeForce Now, więc kolejna ich partia nie jest niczym niezwykłym. Tak jak często bywało, także tym razem znalazło się miejsce dla darmowej pozycji z ostatniego rzutu bezpłatnych gier Epic Games Store. Co jednak ważniejsze, wraz z grudniem Nvidia udostępniła nowy wariant usługi w Europie oraz samej Polsce.



Aż 20 nowych gier w grudniu w GeForce Now, w tym darmowe z Epic Games Store

W ramach aktualizacji kompatybilnych gier, w tym tygodniu do puli usługi GeForce Now dołączają (lub ewentualnie zwiększają zasięg o nowy launcher) takie pozycje jak: Chorus (Steam i Epic Games Store), Icarus (Steam), MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (Steam), Propnight (Steam), Wartales (Steam), Dead by Daylight (obecnie za darmo na Epic Games Store), Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam i Epic Games Store), Ruined King: A League of Legends Story (Steam i Epic Games Store), Timberborn (Steam i Epic Games Store).



Z GeForce Now niemalże każde urządzenie może być jak gamingowy mocny PC / Foto: Nvidia



Nvidia zapowiedziała też kolejne tytuły, które będą możliwe do ogrania w GeForce Now w dalszych dniach grudnia. W ich skład wchodzą: A-Train: All Aboard! Tourism (Steam), Monopoly Madness (Ubisoft Connect). Syberia: The World Before (Steam i Epic Games Store), White Shadows (Steam), BattleBeasts (Steam), FOREWARNED (Steam), Operencia: The Stolen Sun (Steam), Super Magbot (Steam), Tannenberg (Steam i Epic Games Store), Untitled Goose Game (Epic Games Store) oraz Wargroove (Steam).



GeForce Now, czyli gamingowy PC bez konieczności jego fizycznego posiadania

O wiele większym wydarzeniem jest uruchomienie wariantu GeForce Now RTX 3080 w Europie, a także w samej Polsce. Do tej pory GeForce Now opierało się na darmowym abonamencie z wydajnością podstawowej klasy komputera, sesjami o długości 1 godziny i koniecznością czekania w kolejce (nie raz bardzo długiej, ale wszystko zależało od aktualnego obłożenia serwerów) za każdym razem przy rozpoczynaniu rozgrywki. Jest też płatny wariant Priority z udostępnianiem mocy komputera klasy premium i efektami RTX (DLSS czy ray tracing), sesjami długości do 6 godzin, rozdzielczością 1080p przy 60 FPS (choć ostatnio ograniczono płynność części gier w GeForce Now), a przede wszystkim priorytetowym miejscem do zasobów serwerów. Podczas mojego użytkowania usługi nie zdarza mi się czekać dłużej niż kilkanaście sekund, a w skrajnych przypadkach i tak poniżej minuty.



Interfejs GeForce Now na PC (Windowsie) / Foto: własne



Standardowa cena Priority wynosi 49 złotych na miesiąc lub 249 złotych płacąc z góry za 6 miesięcy (wtedy miesięczna równowartość wynosi 40,83 złotych). Wtedy też otrzymujemy gratis kopię gry Crysis Remastered. Jeśli ktoś subskrybuje usługę GeForce Now od bardzo dawna, to w jego przypadku Priority nazywa się w ramach promocji pakietem Founders, a cena po specjalnym rabacie wynosi 25 złotych na miesiąc. Niestety nie da się już włączyć omawianego pakietu, a jedynie Priority w regularnej cenie.



Nvidia GeForce Now RTX 3080 zapewni dużo gamingowej mocy i nawet 4K przy 120 FPS

Nowy wariant GeForce Now RTX 3080 pozwala na zdalny dostęp do zasobów komputera o wydajności klasy premium z kartą graficzną GeForce RTX 3080 oraz oczywiście wszystkie pozostałe korzyści Priority (w tym kopię Crysis Remastered), a nawet więcej. W tym przypadku sesje mogą trwać nawet 8 godzin, a rozdzielczość jest jeszcze wyższa. Konkretnie do 1440p przy płynności 120 FPS (oczywiście jeśli pozwala na to stan sieci) na komputerach z Windowsem i macOS. Co więcej posiadacze przystawek telewizyjnych na Androidzie TV od Nvidii czyli Shield TV, mogą się cieszyć rozdzielczością 4K z HDR. Nvidia planuje w późniejszym czasie (choć nie wiadomo kiedy dokładnie) rozszerzyć 4K i HDR na inne platformy. To ekwiwalent naprawdę bardzo wydajnego gamingowego komputera i ciekawa alternatywa w dobie drogich kart graficznych i niedoborów konsol, jeśli mamy szybkie i stabilne połączenie internetowe.



Porównanie abonamentów Nvidia GeForce Now / Foto: własne - Nvidia



Abonament GeForce Now RTX 3080 dostępny jest wyłącznie jako półroczna subskrypcja. Trzeba zapłacić za 6 miesięcy z góry 490 złotych, co daje średnio 81,67 złotych na miesiąc. Jest też ograniczona liczba miejsc. Nvidia pozwala zapisać się do listy zainteresowanych osób, a później otrzyma się mailowo powiadomienie z możliwością dołączenia do pakietu GeForce Now RTX 3080. Chwilowo nie ma opcji włączenia abonamentu od razu z automatu. Jeśli jesteście już w posiadaniu Founders, to firma zapewniała, że w razie rezygnacji z RTX 3080, będzie można wrócić do naszego standardowego abonamentu bez ryzyka utraty promocyjnej stawki (więc nie zostaniemy pozbawieni Founders na rzecz Priority i wyższej ceny).



Nie wiesz czy masz wystarczająco dobrą sieć do GeForce Now? Full HD wcale nie ma wysokich wymagań

Jeśli zastanawiacie się, czy macie wystarczająco dobre przyłącze internetowe, to Nvidia mówi o minimum 15 Mb/s pobierania dla rozgrywki 720p z 60 FPS, przynajmniej 25 Mb/s dla 1080p z 60 FPS i 40 Mb/s dla 4K i 60 FPS (nie wspomniano o 4K 120 FPS, ale po prostym przeliczeniu można zakładać 80 Mb/s). Oczywiście najlepiej mieć podłączony sprzęt do routera przewodowo lub chociaż poprzez WiFi 5 GHz. Kluczowe są też pingi. "Wymagane jest również opóźnienie poniżej 80 ms od centrum danych NVIDIA. Jednak dla najwyższego komfortu korzystania z usługi zalecamy mniej niż 40 ms opóźnienia."



W puli darmowa gra z Epic Games Store.