Netflix z trzema nowymi grami. Warto je sprawdzić

Netflix wzbogacił się o trzy nowe gry

Netflix postanowił właśnie rozszerzyć swoją ofertę gier mobilnych. Subskrybenci platformy mogą teraz korzystać z trzech nowych i ekskluzywnych pozycji bez dodatkowych opłat. Mowa o Dominoes Café, Knittens oraz Wonderputt Forever.Polska (jako pierwszy kraj na świecie) otrzymała dostęp do usługi Netflix Gry już w sierpniu. Dopiero w ubiegłym miesiącu streamingowy gigant zdecydował się na globalne rozszerzenie zasięgu swojej nowej oferty. Od tamtej pory biblioteka została wzbogacona o szereg naprawdę interesujących tytułów ekskluzywnych. Właśnie mamy do czynienia z jej kolejną aktualizacją.Tym razem zdecydowano się na dodanie dosyć niewymagających i casualowych gier, które idealnie nadadzą się do np. wieczornego relaksu czy podczas stania w kolejce. Trzy nowe produkcje tooraz. Poniżej znajdziecie krótki opis każdej z nich.– zrelaksuj się przy partyjce domino z realistycznymi wyzwaniami. Możesz rywalizować z jednym przeciwnikiem lub w parach. Nie ma jednak możliwości zabawy wieloosobowej, co zapewne zasmuci część osób.– w tym przypadku mamy do czynienia z odpowiednikiem Candy Crush Saga, lecz z kotami w roli głównej. Jeśli więc lubisz układanki „z trzema elementami”, to z pewnością znajdziesz ukojenie w tej produkcji.– minigolf z torami zmieniającymi się w czasie rzeczywistym. Gra prezentuje się naprawdę estetycznie i oferuje setki map – za przejście każdej z nich otrzymuje się specjalne nagrody.Warto oczywiście wspomnieć, że wszystkiei osób posiadających urządzenie z systemem Android. Dodatkowo– nie ma więc mowy o płatnych usprawnieniach czy bonusach.Obecnie Netflix oferuje dostęp do 10 gier mobilnych – wkrótce mają one pojawić się także na iOS.Źródło i foto: Netflix