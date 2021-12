Techland rozdaje gry za darmo. Powodem 30-ste urodziny firmy

Akcja, którą warto się zainteresować.

Crime Cities - Techland rozdaje swoją klasyczną grę

Crime Cities to rewolucyjny mix strzelanki i futurystycznego symulatora jazdy, zawierający skomplikowaną fabułę, wybuchowe otoczenie oraz niebezpieczne misje, które naprawdę cię zaskoczą - lot poduszkowcem wśród drapaczy chmur będzie zaledwie początkiem. Futurystyczny świat, w którym prawo i porządek zostały zastąpione przez falę terroru i przestępczości. Federacja ludzi postanawia wrobić jednego ze swoich najlepszych agentów w zdradę i za niewykonanie rozkazu skazuje go na spędzenie reszty dni w jednym z więziennych miast planety.

Techland postanowił rozpocząć akcję rozdawniczą, w ramach której będzie można odebrać za darmo dwie interesujące gry. Na pierwszy ogień poszło Crime Cities – produkcja wydana w 2000 roku i będąca jednym z pierwszych projektów polskich deweloperów. Kolejna pozycja zostanie udostępniona już za kilka dni.Ostatnio mamy do czynienia z prawdziwym wysypem darmowych gier. W czasie zbiegły się bowiem urodziny kilku producentów/wydawców oraz regularne promocje organizowane przez Epic Games Store . Jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że końca rozdawnictwa nie widać, co z pewnością ucieszy wielu konsumentów. Teraz możemy się cieszyć m.in. niespodzianką od rodzimego Techlandu.Wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnym pokazem Dying Light 2 – najnowszego projektu firmy Techland. Podczas transmisji na żywo przekazano. Jednym z punktów okazały się – jakżeby inaczej – darmowe gry. Co więc przygotowano dla fanów?Na platformie GOG odebrać można właśnie produkcję. Mówimy tu o klasycznej pozycji będącej jednym z pierwszych projektów polskich deweloperów. Jeśli więc chcecie cofnąć się nieco w czasie i zasmakować tę klasyczną grę, to możecie zrobić to teraz za 0 zł. Wystarczy przejść do strony produktu oraz przypisać go do konta. Promocja trwaCzym w ogóle jest Crime Cities? Z opisu możemy wyczytać:To jednak nie koniec atrakcji. Już 9 grudnia na Steamie odebrać będzie można za darmo– jedną z najlepiej ocenianych gier firmy Techland. Oczywiście o tej ofercie jeszcze Wam przypomnimy, także na pewno jej nie przegapicie!Źródło i foto: Techland, GOG