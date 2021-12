Lubiany wieloosobowy horror i zabawa z programowaniem za darmo w Epic Games Store

Dead by Daylight bezpłatnie w Epic Games Store przez tydzień

while True: learn(), czyli przystępnie podane obliczenia w dużej skali

Tak jak co czwartek, Epic Games Store znów przedstawił porcję darmowych gier w ramach cotygodniowej akcji. Tym razem coś zdecydowanie różnorodnego. Z jednej strony horror dla wielu graczy, a z drugiej gra pomagająca w przystępny sposób poznać tajniki przetwarzania danych.Stworzona przez Behaviour Interactive gra Dead By Daylight pozwala wcielić się zarówno w psychopatycznego zabójcę jak i grupkę chcących przetrwać koszmar ludzi. Czwórka uczestników musi próbować uniknąć śmierci z rąk innego gracza, który podobnie jak np. Leatherface (cykl Teksańska masakra piłą mechaniczną) czy Jason Voorhees (seria Piątek trzynastego) jest psychopatycznym mordercą próbującym zgładzić wszystkich napotkanych w swojej okolicy.Ciekawa jest różnica perspektywy. Ocalali dysponują widokiem TPP, który przy okazji daje większe pole widzenia, za to polujący jak drapieżnik morderca ma rozgrywkę typu FPP, aby lepiej skupić się na ofierze. Każda sesja rozgrywa się w proceduralnie generowanym otoczeniu. Celem zabójcy jest oczywiście eliminacja wszystkich ocalałych, którzy to próbują uciec z mapy. Mogą przy tym współpracować lub działać na własną rękę, a nawet stosować egoistyczne taktyki.Tytuł nie do końca mówi o programowaniu, choć faktycznie gry tego typu także zdarzają się na rynku (np. Human Resource Machine autorów World of Goo). Zagłębiamy się w niej w zagadnienia uczenia maszynowego, sieci neuronowych, big data czy sztucznej inteligencji. Żeby było ciekawiej, w while True: learn() wcielamy się w programistę, który odkrył, że jego kot… świetnie programuje, lepiej niż on sam. Jest w tym pewien element fabularny.Mechanika rozgrywki nie jest skomplikowana i zupełnie nie wymaga znajomości programowania czy mechanizmów przetwarzania danych. Interfejs pozwala na proste przeciąganie i upuszczanie elementów. Można też wielokrotnie wprowadzać poprawki i modyfikacje dla danego projektu. To bardziej logiczne łamigłówki, a nie prawdziwe programowanie. Choć oczywiście dzięki while True: learn() można się czegoś nauczyć.Standardowo przy odbieraniu gier z Epic Games Store należy wejść na stronę platformy i po zalogowaniu się znaleźć każdy z tytułów, osobno dodać go do konta. Ewentualnie odszukać je w dziale sklepu launchera. Karty produktów do poszczególnych gier na stronie Epic Games znajdziecie w tym miejscu: