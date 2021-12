PlayStation Plus na grudzień. Do odebrania trzy ciekawe gry

Przyzwoita oferta.

Oferta PS Plus na grudzień. Co przygotowało Sony?

Źródło: Sony

LEGO Superzłoczyńcy DC

Sony udostępniło informację o grudniowej ofercie PlayStation Plus. W ręce subskrybentów wpadną już za kilka dni trzy gry – LEGO Superzłoczyńcy DC, Mortal Shell oraz Godfall: Challenger Edition. Wspomniane tytuły będzie można bezpłatnie przypisać do swojego konta od 7 grudnia do 3 stycznia.Przez ostatnie dni mieliśmy do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami dotyczącymi kolejnych darmowych produkcji dostępnych w ramach abonamentu PlayStation Plus. Zazwyczaj plotki te okazują się wiarygodne i tak było też tym razem. Sony właśnie zdecydowało się na zaprezentowanie promocyjnych pozycji. Użytkownicy powinni być częściowo zadowoleni.Mowa bowiem o możliwości zagrania za 0 zł w m.in. świetne. Poza tym subskrybenci otrzymają ekskluzywne, które miało spore problemy z wydajnością w dniu premiery, oraz średnio ocenianew standardowej wersji (na PS5 przygotowano już usprawnioną edycję). Wszystkie gry uruchomicie zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5.Jeśli jesteście zainteresowani ofertą, ale niekoniecznie kojarzycie tytuły wchodzące w jej skład, to poniżej znajdziecie ich opis udostępniony przez Sony:Nowa przygoda z serii DC/LEGO, w której każdy ma szanse stać się najlepszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek widział świat. Liga Sprawiedliwości zniknęła, pozostawiając ochronę Ziemi swoim kontrpartnerom. Wraz z osławionymi Superzłoczyńcami DC, Jokerem i Harley Quinn, a także wieloma innymi członkami Ligi Niesprawiedliwości, gracze wyruszą w niezwykle pasjonującą przygodę.