GTA: The Trilogy – The Definitive Edition z ogromną aktualizacją. Lista zmian robi wrażenie

Co dokładnie poprawiono?

Aktualizacja 1.03 do GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Część zmian w GTA: The Trilogy - The Definitive Edition / Źródło: Rockstar Games

Zadebiutowała właśnie aktualizacja 1.03 do GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Wprowadza ona mnóstwo poprawek we wszystkich grach na prawie każdą platformę. Usprawniono chociażby kwestię wydajności, zniwelowano szereg błędów graficznych oraz literówek. Przeraża także rozmiar samego update’u.Debiut odświeżonych wersji gier GTA III, Vice City oraz San Andreas nie należał do najlepszych. Wycofanie produkcji ze sprzedaży , mnóstwo błędów i niedociągnięć, cenzura czy brak opcji kupna klasycznych odsłon – to wyłącznie kilka „wpadek”, które rozgniewały społeczność fanów kultowego cyklu. Rockstar Games próbuje jednak ratować sytuację wprowadzając sporych rozmiarów aktualizacje.Właśnie mamy do czynienia z premierą jednej z nich – tym razem oznaczona została numerem 1.03.i trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka robi wrażenie. Update obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gry wchodzące w skład zestawu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. TrochęDeweloperzy skupili się przede wszystkim na, która wciąż nie wypada zbyt korzystnie. Poza tym, co także było dosyć wyczekiwane przez graczy. Zajęto się oczywiście błędami występującymi w GTA III, Vice City oraz San Andreas – mowa chociażby o tragicznym deszczu. Pozbyto się także wieloma ubytkami jeśli chodzi o warstwę graficzną oraz językową produkcji.Warto jednak przygotować się na pobieranie sporej ilości danych. Aktualizacja zajmuje na dysku naprawdę sporo miejsca – w zależności od platformy.Posiadacze GTA: The Trilogy – The Definitive Edition z pewnością będą więc dosyć zadowoleni z tak licznych zmian. Deweloperów wciąż czeka jednak ogrom pracy.Źródło i foto: Rockstar Games