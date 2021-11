Cyberpunk 2077 - naprawa gry kosztowała fortunę. CD Projekt publikuje wyniki finansowe

Jest gorzej niż przewidywano.

CD PROJEKT - wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku

Grupa kapitałowa CD PROJEKT opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku. Jak się okazuje, naprawa gry Cyberpunk 2077 okazała się niezwykle kosztowna, co przełożyło się na ogólne przychody firmy. Deweloperzy mają jednak pracować nad kolejnymi – jeszcze nieogłoszonymi – projektami, jak i rozwijać te już istniejące.Miniony rok był dla CD PROJEKT dosyć burzliwy. Wszystko to oczywiście za sprawą nieudanej premiery gry Cyberpunk 2077, która spowodowała znaczny spadek m.in. zaufania wśród społeczności oraz wartości akcji grupy kapitałowej. Deweloperzy od tamtego czasu wkładają więc „mnóstwo pracy” i pieniędzy w przywrócenie odpowiedniego balansu i wizerunku. Widać to perfekcyjnie w najnowszych wynikach finansowych obejmujących okresW trzecim kwartale odnotowano, co jest rezultatem o 40% wyższym niż w ubiegłym roku. Tutaj tak naprawdę dobre wiadomości się kończą, gdyż. Prognozy analityków wskazywały, iż firmie uda się zarobić około 54% więcej. Podobnie ma się sprawa z zyskiem operacyjnym w wysokości 16 milionów złotych.Powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście. Oficjalnie CD PROJEKT nazywa to „serwisowaniem produktu” i nie ukrywa, że jest to główna przyczyna spadku zysku netto w ujęciu rocznym. Inną mają być prowadzone prace badawcze nad nieogłoszonymi jeszcze projektami znajdującymi się na wczesnym etapie produkcji.