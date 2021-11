7978 lat bana w Forza Horizon 5 za samochód z Kim Dzong Unem

Ta kara nie jest wyjątkiem.

7978 lat bana za samochód z portretem Kim Dzon Una

Niektórzy mawiają, że doprowadzona do przesady poprawność polityczna to coś bardzo złego. Tą nie od dziś egzekwuje się w wielu grach z trybem rozgrywki wieloosobowej. Wodą na młyn dla krytyków są najnowsze doniesienia ze świata Forza Horizon 5, gdzie gracze masowo banowani są za często wydawałoby się niewinne działania. Kary sięgają blisko 8000 lat pozbawienia dostępu do gry.Forza Horizon 5 pozwala graczom personalizować wygląd swoich samochodów poprzez opcję nanoszenia na nie własnych grafik. Twórcom ewidentnie nie podobają się niektóre dzieła. Grający donoszą, że bany sypią się między innymi za naklejki z postaciami z kreskówek ze zbyt głębokim dekoltem (!). Przykład zakazanej grafiki? Proszę bardzo.Za powyższy tuning optyczny gracz otrzymał przymusową przerwę od zabawy do 31 grudnia 9999 roku. Absurd? No to patrzcie na to.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie AllThingsRacing pokazał swój wóz z wizerunkiem Kim Dzong Una, logo KFC oraz hastagiem #sendnukes. Hashtag nawiązuje oczywiście do popularnego w sieci #sendnudes i oznacza: "wyślij atomówki". Grafikom towarzyszy logo Nike przerobione na Nuke. Nagrodą dla kreatywnego gracza jest 7978 lat bana. Kara to dokładnie 69934498 godzin.Playground Games karze w tak dotkliwy sposób nawet te osoby, które nie otrzymały wcześniej żadnego bana, ani ostrzeżenia. Od "wyroku" nie można się odwołać, co tylko podsyca negatywne emocje ze strony graczy. Prawdę mówiąc nie chciałbym wydawać pieniędzy na zabawę w grę, w której mogę zostać zbanowany na zawsze bez wyraźnego powodu. Nie uważacie chyba, że podobizna znanego dyktatora lub podobizna disneyowskiej postaci jest dostatecznym powodem?Źródło: Reddit