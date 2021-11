Cyberpunk 2077 zyskuje w oczach graczy. Pojawiło się mnóstwo pozytywnych recenzji

(Prawie) wszystko dzięki wyprzedaży.

Cyberpunk 2077 - w produkcję od CD Projekt RED gra coraz więcej osób

Cyberpunk 2077 cieszy się coraz większym zainteresowaniem oraz uznaniem wśród społeczności graczy. Tak przynajmniej wynika z najnowszych statystyk widocznych na platformie Steam, które przez ostatnie dni podskoczyło dosyć mocno w górę. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, powodów może być kilka.Za niespełna dwa tygodnie będziemy świadkami pierwszej rocznicy obecności gry Cyberpunk 2077 na rynku. Nie da się ukryć, że okres ten nie należał do najlepszych w historii spółki CD Projekt, która wciąż musi pracować nad poprawą własnego wizerunku po katastrofalnym debiucie najnowszej produkcji. Wszystko wskazuje jednak na to, iż jest coraz lepiej.Kilka dni temu rozpoczęła się jesienna wyprzedaż Steam, w ramach której przeceniono mnóstwo gier. Na liście znalazł się także. Tytuł można więc kupić za „wyłącznie” nieco ponad 99 złotych, co bez wątpienia jest dobrą ceną jeśli chodzi o wersję na komputery osobiste. Zdanie to podziela mnóstwo użytkowników.Statystki platformy Steam jednoznacznie wskazują na to, że. Sporo osób zdecydowało się na zakup gry, co widać także w danych dotyczących aktywności. W momencie pisania artykułu, miasto. Ostatni podobny wynik został zarejestrowany w sierpniu.Co jednak najważniejsze – zmieniła się ocena gry Cyberpunk 2077 na karcie produktu Steam. Przez ostatnie 30 dni aż. Przyczyniło się to zmiany ogólnego wyniku na „W większości pozytywne”, co bez wątpienia można uznać za sukces deweloperów z CD Projekt RED.Gracze najwidoczniej docenili(ostatnia zadebiutowała we wrześniu) i odczuli poprawę jeśli chodzi o nie tylko stan techniczny tytułu, ale ogólny komfort zabawy bez obawy o napotkanie błędu uniemożliwiającego dalszą rozgrywkę.Teraz pozostaje czekać na kolejne łatki oraz nowości – te zadebiutują jednak dopiero w przyszłym roku. Na razie mamy do czynienia z małą posuchą jeśli chodzi o gamingowe wieści od CD Projekt.Źródło: Steam Steam Charts / Foto. CD Projekt