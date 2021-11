Nowe gry w GeForce Now, w tym darmowe z Epic Games. Promocja na Nvidia Shield TV

Odebrałeś za darmo theHunter w Epic Games Store? Możesz zagrać w tę grę z Nvidia GeForce Now

Nvidia wciąż rozwija swoją usługę rozgrywki w chmurze GeForce Now (będącą w zasadzie udostępnianiem zasobów serwera jako naszego zdalnego gamingowego komputera) i dokłada kolejne obsługujące ją tytuły. Poza tym zieloni prezentują też promocję na przystawkę smart TV Nvidia Shield TV z okazji Black Friday.Zacznijmy od nowych gier w Nvidia GeForce Now. W tym tygodniu do puli dostępnych produkcji wchodzi Fate Seeker II (Steam), theHunter: Call of the Wild (Epic Games Store), Ghostrunner (Epic Games Store) i Legion TD 2 (Steam). Co warte zaznaczenia, nie wszystkie gry muszą mieć pierwszą premierę w Nvidia GeForce Now. Obecnie dostępny do odebrania, początkowo był wspierany przez GeForce Now, ale tylko jako kopie ze Steam.