Świetny symulator myśliwego i dodatki chmury gier retro za darmo w Epic Games Store

Kolejny czwartek, więc Epic Games Store przedstawia następną darmową paczkę z gier, które normalnie są płatnymi tytułami. W zasadzie nie do końca, bo jedna z pozycji jest bezpłatną usługą związaną z graniem, a w zasadzie pewnymi dodatkami do niej.Zasmakuj życia myśliwego w pojedynkę (kampania i gra swobodna) albo w kooperacji lub rywalizacji ze znajomymi przez internet i to w naprawdę niezłej oprawie wizualnej. Opracowywany do 2017 roku przez Expansive Worlds symulator łowiecki theHunter: Call of the Wild przenosi nas na ogromny teren kilku lesistych okolic w różnych zakątkach świata (najbliższy dość swojski, na terenie sąsiadujących z naszym krajem Niemiec). Wzięto pod uwagę cykl dobowy, zmienne warunki pogodowe, a przede wszystkim realistyczne zachowania zwierzyny.Do dyspozycji mamy arsenał broni krótkiej i długiej, a nawet łuki. Poza tym różne wabiki i przyrządy (smartfon z nawigacją, lornetkę…). theHunter dostępny jest z polską wersją językową (napisy). Wraz możliwością bezpłatnego odebrania produkcji na Epic Games Store wiąże się też kwestia promocji na liczne DLC do tego tytułu. Co więcej, jest on dostępny w ramach usługi grania w chmurze GeForce Now. Na razie tylko jako egzemplarze Steam, ale Nvidia zapowiedziała już w najbliższych dniach wdrożenie obsługi kopii z Epic Games Store.Usługa Antstream Arcade jest dostępem w chmurze do klasycznych gier ze starych komputerów i konsol z lat ’80 czy ’90. W bazie jest już ponad 1000 tytułów. Co ważne, usługa u podstaw jest darmowa i dostępna na Windowsa, macOS, Androida (w tym Android TV i Google TV), Amazon Fire i Linuxa.Jednak można dodatkowo zaopatrzyć się w uniwersalną walutę. Epic Games Store daje nam warty 14,99 dolarów pakiet 1090 gems o nazwie Epic Welcome Pack. Waluta sems jest przydatna do wyzwań i limitowanych czasowo turniejów czy rozgrywek PvP z innymi użytkownikami usługi. Jest tylko mały problem. Po odebraniu pakietu w sklepie Epic Games Store wcale nie dodaje się do naszego konta aplikacja Antstream Arcade. To właśnie przez nią zainstalowaną z poziomu Epic Games powinno się dać wykorzystać paczkę waluty. A przynajmniej tak to wygląda. W sieci (m.in. na Twitterze Anstream Arcade) widać już pierwsze komentarze opisujące problem.Standardowo darmowe w ramach promocji Epic Games Store gry czy dodatki odbieramy po zalogowaniu na swoje konto z poziomu głównej strony platformy lub najlepiej przechodząc bezpośrednio do kart produktów. Ewentualnie szukając ich w sklepie launchera