Warhammer: End Times - Vermintide. Klucz Steam za darmo i jesienna wyprzedaż Steam

Od wczoraj możemy się cieszyć wieloma świetnymi ofertami na przecenione gry w ramach Jesiennej Wyprzedaży Steam. Przy okazji możemy się też zaopatrzyć w kooperacyjnego akcyjniaka Warhammer: End Times - Vermintide. Kopia Steam rozdawana jest przez sklep Fanatic.Jeśli lubicie np. Left 4 Dead a zarazem świat Warhammera, to w Warhammer: End Times - Vermintide poczujecie się jak w domu. Forma rozgrywki w dość dużym stopniu przypomina dzieło Valve z zombie (przedzieranie się przez plansze z masami wrogów w drużynie z widokiem FPP), ale zamiast żywych trupów przecinamy sobie drogę przez hordy szczuroludzi, orków czy innych przeciwników z tego stworzonego przez Games Workshop świata fantasty.Aby zdobyć kopię gry, należy wejść na kartę produktu w sklepie Fanatical () i zalogować się (lub utworzyć wcześniej nowe konto, jeśli takowego nie mamy). Tytuł dostępny jest za 0 złotych, ale trzeba zaznaczyć zapisanie się do newslettera. Przy odbiorze gry koniecznie jest też połączenie profilu Steam z Fanatical, inaczej nie pokaże się nam klucz, który później ręcznie aktywujemy na swoim koncie Steam. Jeśli nie chcemy dalej korzystać ze sklepu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby później wypisać się z listy mailingowej oraz rozłączyć powiazanie Fanatical ze Steam. Promocja trwaPrzy okazji warto też wspomnieć o ogromnej puli niższych cen na Steam w ramach Jesiennej Wyprzedaży. Można spotkać gry i DLC ze zniżkami o np. 30 proc., ale też 75 proc. czy jeszcze więcej. Chociażby opisywany Warhammer: End Times - Vermintide jest dostępny za 10,79 złotych. Ale oczywiście bez sensu go kupować, jeśli mamy możliwość otrzymania gry za darmo. Jednak już opłaca się zaopatrzyć we wszystkie dodatki w ramach Ultimate Edition, jeśli spodoba nam się gra i będziemy chcieli dokupić DLC. Wtedy zapłacimy 63,21 złotych. Co ważne, część rozszerzeń jest i tak darmowa.