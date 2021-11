Roblox pozywa YouTubera za fałszywe zgłoszenie ataku terrorystycznego w siedzibie firmy

Dosyć nietypowa sytuacja.

Roblox musiał przerwać event, bo do budynku siedziby wtargnęła policja

Źródło: Roblox

Roblox Corporation pozwało zablokowanego twórcę internetowego za fałszywe zawiadomienie policji o ataku terrorystycznym islamskiego ekstremisty w kalifornijskiej siedzibie firmy. Miało to miejsce podczas konferencji deweloperów, która została zakończona w momencie przyjazdu policji. Poniesione straty szacuje się na 50 tysięcy dolarów. Roblox to wciąż jedna z najpopularniejszych gier online, która przyciąga użytkowników w różnym wieku. Rdzeniem społeczności są jednak osoby nieletnie, co wymusza na deweloperach przykładanie ogromnej wagi do treści pojawiających się w produkcji. Nie zawsze jednak udaje się tego upilnować, co skutkuje często niezbyt przyjemnymi sytuacjami.Konto YouTubera, nagrywającego filmiki pod pseudonimem Ruben Sim, zostało nie tak dawno zablokowane. Głównymi przyczynami miało być złamanie regulaminu oraz naruszenie przepisów antyhakerskich.oraz grę o podtekstach seksualnych. Specjalnie także odwiedzał losowe światy i używał wobec użytkowników rasistowskich i homofobicznych obelg. Podszywał się również pod deweloperów tytułu.Gdy został zbanowany,. Dodatkowo zachęcał swoich widzów do robienia tego samego, co również jest zabronione. To było jednak nic w stosunku do tego, co stało się w październiku na konferencji Roblox Developers Conference.Jeszcze przed wydarzeniem twórca zebrał na swoim Discordzie pokaźną grupę osób, wraz z którą, która miała miejsce w 2018 roku. Żartował sobie, że to samo może wkrótce powtórzyć się w kalifornijskim budynku Roblox Corporation. Kilka minut później influencer ogłosił na Twitterze, że lokalna policja szuka „notorycznego islamskiego ekstremisty”.Osoby śledzące Rubena zaczęły publikować fałszywe posty donoszące o odgłosach strzelaniny w pobliżu San Mateo (gdzie mieści się spółka) oraz zatrutych napojach deweloperów będących obecnie na konferencji.Trwające tam wydarzenie oczywiście zostało przerwane.Koszty zabezpieczenia eventu oraz zbadania incydentu wyniosły podobno około. Po tym wszystkim Roblox Corporation zdecydowało się pozwać influencera, który to „ze złośliwością, oszustwem i uciskiem popłenia i zachęca do bezprawnych czynów mających na celu wyrządzenie szkody grze Roblox i jej użytkownikom”. Oczywiście dodatkowo mężczyzna złamał prawo świadomie zawiadamiając służby o fałszywym ataku terrorystycznym.Źródło: The Verge / Foto. Roblox