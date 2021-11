Wybrano najlepszą grę w historii. Oto wyniki Golden Joystick Awards 2021

Jest kilka niespodzianek.



Zakończyło się właśnie tegoroczne wydarzenie Golden Joystick Awards, podczas którego wręczono szereg nagród w różnych kategoriach. Nagrodzono gry pod kątem m.in. najlepszej ścieżki dźwiękowej czy oprawy graficznej. Nie zabrakło oczywiście przyznania tytułu najlepszej gry w historii lub najlepszej gry 2021 roku.



Golden Joystick Awards 2021 - poznaliśmy zwycięzców

Golden Joystick Awards jest o tyle wyjątkowym konkursem, że większość wyborów należy do samych graczy. Mamy więc do czynienia z uhonorowaniem tytułów (a także studiów czy platform) cieszących się największym uznaniem wśród społeczności, a nie krytyków czy dziennikarzy. Nominacji w tym roku było naprawdę sporo, lecz oczywiście nie każdy mógł wygrać. Na kogo więc wypadło?



Cóż – najlepszą grą w historii został Dark Souls od studia From Software. Ta hardcorowa produkcja z 2011 roku przyczyniła się nawet do wyodrębnienia specjalnego gatunku nazywanego souls-like. Wielu osobom może niezbyt podobać się ten wybór, lecz zadecydowała większość. Użytkownicy mogli głosować także na m.in. Half-Life 2, Minecraft, The Last of Us czy Portal.