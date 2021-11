Xbox być może otrzyma odpowiednik „platyn” z konsol PlayStation

Ciekawe doniesienia.



Konsole Xbox już wkrótce mogą otrzymać odpowiednik platynowych osiągnięć znanych z PlayStation. Informacja ta pochodzi od człowieka o imieniu Jason Ronald, który pełni rolę dyrektora ds. zarządzania projektami w Xbox. Wypowiedział się on na ten temat w podcaście Iron Lords, co dosyć szybko podchwyciła społeczność.



Xbox ze swoimi platynowymi osiągnięciami? To prawdopodobne

Gracze lubią być nagradzani za swoje dokonania. Dlatego też tak wiele osób decyduje się na spędzanie setek godzin, by zgarnąć platynowe osiągnięcie na konsolach PlayStation. Jest ono przyznawane zazwyczaj po zdobyciu wszystkich pozostałych trofeów. Takiego rozwiązania nie posiadają sprzęty sygnowane logiem Xbox. Przynajmniej na razie.



Pracownik Microsoftu, Jason Ronald, zdecydował się poruszyć właśnie ten temat w podcaście Iron Lords poświęconym m.in. 20-leciu marki Xbox. Mężczyzna pracujący na stanowisku dyrektora ds. zarządzania projektami przyznał, że planowane jest wprowadzenie urozmaiceń jeśli chodzi o sposób nagradzania graczy za ich postępy.