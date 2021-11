Amazon Prime Gaming na grudzień to dziewięć gier za 0 złotych

W tym jedna polska produkcja.

Amazon udostępnił listę gier, które będzie można już niedługo bezpłatnie odebrać w ramach abonamentu Prime. Grudniowa oferta składa się z dziewięciu zróżnicowanych gatunkowo produkcji. Użytkownicy jednak nie są do końca zadowoleni – dlaczego?Amerykański gigant nie ustaje w promocji swoich usług premium. Wciąż można zakupić roczny dostęp do Amazon Prime za jedyne 49 złotych, co bez wątpienia jest świetną okazją – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że otrzymujemy za tę kwotę możliwość zamawiania przesyłek bez jakichkolwiek kosztów dostawy, korzystania z platformy Prime Video czy Prime Gaming.Amazon w kończącym się właśnie miesiącu rozdał swoim subskrybentom m.in. Dragon Age: Inquisition czy Control Ultimate Edition . Nic więc dziwnego, że gracze z niecierpliwością zaczęli czekać na ujawnienie grudniowej oferty. Właśnie poznaliśmy jej szczegóły i reakcje społeczności są dosyć mieszane.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie

Tales of Monkey Island Complete Pack

Najpierw jednak spójrzcie na poniższyMamy do czynienia z naprawdę zróżnicowanymi propozycjami, które mogą trafić w gusta wielu użytkowników. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na. Problem jest jednak taki, że. Wiele osób więc posiada je w swojej kolekcji.Część graczy nie jest więc zadowolona, że na święta otrzyma to, co już posiada. Z jednej strony jest to zrozumiałe, lecz nie należy zapominać o użytkownikach niekoniecznie śledzących promocje w sklepie firmy Epic Games – oni z pewnością będą zadowoleni.Nowa oferta Amazon Prime Gaming będzie dostępnaa i z dostępnych gier można korzystać nawet po anulowaniu abonamentu. Warto też wspomnieć, że Amazon oferuje miesiąc próbny – nie trzeba więc nawet płacić, by zagrać w udostępnione gry.Źródło i foto: Amazon