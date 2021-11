Rockstar przeprasza. Klasyczna trylogia GTA wróci do sprzedaży

Dobre wieści.

Porażka Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Przeprosiny Rockstara powrót klasyków do sprzedaży

Kolekcja zremasterowanych gier Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City oraz Grand Theft Auto: San Andreas - Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition – okazała się, delikatnie mówiąc, rozczarowaniem. Natychmiast po jej premierze, która miała miejsce 11 listopada, Internet zalały zrzuty ekranu, materiały wideo i wypowiedzi świadczące o tym, że jej jakość pozostawia bardzo wiele do życzenia. Teraz Rockstar postanowił w końcu za nią przeprosić. To jednak nie wszystko.Na początku października, czyli ponad miesiąc przed premierą definitywnej kompilacji GTA, Rockstar usunął z dystrybucji cyfrowej oryginalne wydania Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Cóż, raczej mało kto był z tego faktu zadowolony. Od tego dnia zakup tych gier możliwy jest tylko w wersjach pudełkowych, które dzisiaj nie tak łatwo dostać.To, że oryginalne wydania omawianych gier wycofano z cyfrowej sprzedaży, poważnie rozwścieczyło graczy jednak dopiero wtedy, gdy okazało się, co tak naprawdę oferuje Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition – całą masę błędów, niedoróbek, wybrakowany soundtrack i cenzurę. Kolekcja stała się doskonałym przykładem tego, jak nie należy remasterować gier i zdecydowanie zasłużyła na swoją średnią ocen w serwisie Metacritic, która jest najniższą średnią ocen użytkowników w historii platformy. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition pokazało również, w jaki sposób nie należy przeprowadzać premiery jakiejkolwiek gry. Tuż po debiucie kolekcji Rockstar postanowił prowadzić prace techniczne na swoich serwerach, uniemożliwiając osobom posiadającym egzemplarz na PC zagrania w GTA III, Vice City oraz San Andreas. Na dodatek, wkrótce potem tymczasowo wycofano kolekcję ze sprzedaży, bowiem okazało się, że deweloperzy nie zabezpieczyli jej plików, co było prawdziwą gratką dla dataminerów.8 dni – aż tyle czasu musiało minąć, aby Rockstar w końcu zdecydował się przeprosić graczy za to czym Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition się okazało. W poście opublikowanym na swojej stronie internetowej firma przyznała, iż kolekcja zadebiutowały w stanie, który nie spełnia jej standardów jakości i poinformowała, że ma w planach aktualizacje, które mają ją naprawić.Przepraszając graczy, Rockstar jednocześnie zdecydował się też przywrócić do cyfrowej dystrybucji oryginalne wersje Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Gry mają stać się ponownie dostępne „wkrótce”. Na razie nie wiadomo, czy „wkrótce” oznacza „za kilka dni”, czy „za kilka tygodni”. To się okaże. Co jednak istotne, każdy kto już zakupił lub zakupi Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition do 30 czerwca 2022 roku, otrzyma darmową kopię oryginalnego Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas.Co sądzisz o przeprosinach Rockstara? Mnie dziwi, że kolekcja Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition w ogóle trafiła do sprzedaży. Firma z pewnością wiedziała, w jakim stanie ją wydaje i po prostu zdawała sobie sprawę z tego, że i tak całe mnóstwo osób ją kupi. Nie bez powodu aż do dnia premiery nie opublikowała ona żadnych zapisów z rozgrywki w edycji definitywnej.