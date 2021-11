Crysis Remastered za darmo dla subskrybentów GeForce NOW

Nowa promocja firmy Nvidia.

Myślałeś kiedyś, by skorzystać subskrypcji GeForce NOW? Teraz jest ku temu świetna okazja. Nvidia postanowiła bowiem zaoferować subskrybentom darmową kopię gry, która testuje wydajność kart graficznych jak żadna inna – Crysis Remastered. Promocja jest oczywiście ograniczona czasowo, a więc jej nie przegap!W tej chwili bezpłatnie grę Crysis Remastered otrzymają zarówno nowi abonenci 6-miesięcznych subskrypcji Priority oraz RTX 3080, jak i osoby, które już wcześniej zamówiły przedpremierowo abonament RTX 3080. Gdy tylko aktywujesz usługę, Nvidia wyśle Ci pocztą elektroniczną kod do gry – do aktywacji w Epic Games Store.Cena 6-miesięcznej subskrypcji Priority wynosi 249 złotych. Oferuje ona dostęp za pośrednictwem chmury do komputera klasy premium wykorzystującego kartę graficzną z technologią RTX oraz priorytetowy dostęp do serwerów gamingowych. W jej ramach można prowadzić sesje grania o długości do 6 godzin, w 1080p i w towarzystwie 60 klatek na sekundę.Subskrypcja RTX 3080 kosztuje z kolei 490 złotych za 6 miesięcy. W jej ramach przez chmurę zagrasz zdalnie na komputerze z kartą graficzną GeForce RTX 380, w ciągu sesji o długości po maksymalnie 8 godzin. Ten poziom subskrypcji pozwala na zabawę w 1440 p, przy 120 klatkach na sekundę na komputerze osobistym i w 4K za pośrednictwem Shield TV.

Plany subskrypcji w usłudze GeForce NOW.

Nowe gry w GeForce Now

Nvidia nie informuje, kiedy omawiana promocja się zakończy. Firma wskazuje jednak na to, że liczba dostępnych kodów do Crysis Remastered rozdawana w jej ramach jest ograniczona. Zatem, sięgnij po jeden z wariantów 6-miesięcznej subskrypcji w GeForce NOW, zanim ubiegną Cię inni gracze zachęceni ofertą.Warto przy okazji wspomnieć, że w tym tygodniu biblioteka GeForce NOW została w tym tygodniu wzbogacona aż o osiem nowych tytułów. Te tytuły to Combat Mission: Cold War, The Last Stand: Aftermath, Myth of Empires, Icarus, Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition, Core, World of Tanks oraz Lost Words: Beyond the Page.Aplikację GeForce NOW pobierzesz rzecz jasna z naszej bazy z oprogramowaniemŹródło: Nvidia, fot. tyt. Nvidia