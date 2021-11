Trzy gry do odebrania za darmo w Epic Games Store

Warto się pospieszyć.





Epic Games Store - 3 gry do zgarnięcia za 0 zł

Guild of Dungeoneering

KID A MNESIA EXHIBITION

Never Alone

Epic Games Store oferuje obecnie trzy gry, które można odebrać zupełnie za darmo. Mowa o Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION oraz Never Alone. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta jest ograniczona czasowo i potrwa wyłącznie do 25 listopada.Społeczność graczy jest już chyba przyzwyczajona, że każdego tygodnia mamy do czynienia z akcją rozdawniczą organizowaną przez firmę Epic Games. Zazwyczaj jednak do odebrania jest jedna produkcja – rzadko kiedy możemy mówić o możliwości przypisania do konta kilku tytułów. Cóż, teraz postanowiono zaoferować użytkownikom aż trzy.Mowa o Guild of Dungeoneering KID A MNESIA EXHIBITION oraz Never Alone – to właśnie te gry są dostępne za pośrednictwem Epic Games Store za 0 złotych. Jak je odebrać? Wystarczy udać się na stronę wybranego produktu oraz sfinalizować transakcję. Wtedy produkcje automatycznie trafią do naszej biblioteki. Poniżej znajdziecie krótki opis każdej gry – tak na wypadek, gdybyście nigdy o żadnej z nich nie słyszeli.- karcianka turowa w konwencji dungeon crawlera z wyjątkową niespodzianką: zamiast kontrolować bohatera, budujesz wokół niego lochy. Używając kart wybranych z talii Gildii, rozmieszczasz pokoje, potwory, pułapki i oczywiście łupy! Tymczasem Twój bohater sam decyduje, gdzie pójść i z kim podjąć walkę. Czy będzie wystarczająco silny, aby poradzić sobie w najgłębszych czeluściach Twoich lochów? W przerwach między budowaniem lochów zarządzasz swoją Gildią, budujesz nowe pomieszczenia, aby przyciągnąć nowe klasy poszukiwaczy przygód i rozbudowujesz swoje talie kart o potężniejsze przedmioty.- to rozgorączkowana przestrzeń dla snów — pomnik wzniesiony z grafiki i tworów, słów i nagrań z Kid A oraz Amnesiac, odkrytych po dwudziestu kilku latach albumów zespołu Radiohead, które złożono ponownie i w które tchnięto nowe życie. Pełne niepokoju, pokręcone grafiki i teksty Stanleya Donwooda oraz Thoma Yorke'a stworzone do muzyki Radiohead z Kid A oraz Amnesiac zostały ponownie odkryte i przywrócone do życia w ukrytym w lesie budynku narysowanym ołówkiem, który nagina definicję wystawy... albo zmienia ją w coś zupełnie innego.– to klimatyczna platformówka logiczna stworzona we współpracy ze społecznością rdzennych mieszkańców Alaski, Iñupiat. Fabuła gry opiera się na ich tradycyjnych wierzeniach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kieruj obiema postaciami w trybie dla jednego gracza lub zagraj w trybie współpracy z przyjacielem i razem wyruszcie w niezapomnianą podróż poprzez mroźną tundrę, ostrożnie przeskakujcie zdradliwe kry, przepływajcie przez podwodne jaskinie oraz ramię w ramię stawcie czoła zarówno nowym, jak i znanym wam już wrogom.Wtedy też na jej miejsce wskoczy nowa – tym razem obejmująca jedną grę (theHunter: Call of the Wild) oraz zestaw powitalny Epic Welcome Pack do Antstream Arcade.Źródło i foto: Epic Games Store