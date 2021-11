Cyberpunk 2077 zmierza do Xbox Game Pass? Wszystko na to wskazuje

Zaskakujące odkrycie graczy.





Xbox Game Pass być może wzbogaci się o Cyberpunka 2077

Film promujący Xbox Cloud Gaming zawiera krótki urywek z gry Cyberpunk 2077. Dostrzegła go społeczność, która od razu podzieliła się znaleziskiem w sieci. Wygląda więc na to, że są plany dodania produkcji do biblioteki usługi Game Pass. Szczegółów jednak na razie brak.Niedługo będziemy mieli do czynienia z pierwszą rocznicą obecności Cyberpunka 2077 na rynku. Od momentu debiutu tytuł doczekał się szeregu aktualizacji naprawiających kluczowe błędy. Nadal nie mamy do czynienia z ideałem, lecz z pewnością jest lepiej, aniżeli w grudniu 2020 roku – raczej nie ma co do tego jakichkolwiek wątpliwości. Jeśli jednak nadal nie chcecie wydawać pełnej kwoty za grę od CD Projekt RED, to mamy dla Was świetną wiadomość.Dwa dni temu Microsoft opublikował zwiastun usługi Xbox Cloud Gaming , która właśnie zadebiutowała na konsolach Xbox. Materiał zawiera wyłącznie produkcje już dostępne w ramach abonamentu Game Pass lub mające się tam niedługo pojawić. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie krótkaSpołeczność graczy dosyć szybko rozgryzła z czego pochodzi ujęcie z perspektywy FPP, gdzie postać strzela z rewolweru do kilku robotów.Czy możemy więc śmiało założyć, że już wkrótce gra pojawi się w bibliotece Xbox Game Pass? Do oficjalnego potwierdzenia tego faktu przez Microsoft – niekoniecznie. Wiele osób nie zadaje już sobie jednak pytania „czy?” ale „kiedy?”.Należy więc z cierpliwością czekać na ogłoszenia dotyczące kolejnych produkcji zmierzających do Game Passa. Niewykluczone, iż już w grudniu (np. na pierwszą rocznicę produkcji) będziemy mogli zagrać w Cyberpunka 2077 w ramach niezbyt drogiego abonamentu.Źródło: Reddit , YouTube / Foto. CD Projekt RED