Nowy poziom immersji w Skyrim VR. Sterowanie w grze myślami dzięki modowi i Muse

Dzięki doktorantowi neurologii poziom naszego skupienia wpływa na mechanikę czarów w Skyrim VR

Odkąd rozpoczęła się aktualna fala sprzętów VR wraz z zaprezentowaniem Oculus Rift i HTC Vive, immersja w grach bardzo mocno podskoczyła. Nie był to jeszcze poziom jak z filmów sci-fi, ale postęp od czasu poprzednich mocno ograniczonych zestawów VR był ogromny. Szczególnie dziś przy wysokich rozdzielczościach i całkiem szerokim polu widzenia gogli wirtualnej rzeczywistości. Jeśli nie liczymy się z kosztami, mamy też specjalne bieżnie, rękawice, fotele… masę dodatków. Ale co powiecie na odczytywanie sygnałów z mózgu przez grę?Stało się to możliwe dzięki modyfikacji Real Virtual Magic do Skyrim VR. Stworzył go moder i youtuber posługujący się pseudonimem Cangara. Co ciekawe jest też doktorantem neurologii berlińskiej politechniki, więc tematyka związana z układem nerwowym czy sterowaniem impulsami z niego nie jest mu obca.Oczywiście jakoś trzeba odbierać impulsy nerwowe. Do tego służą opaski z serii Muse, A doładnie Muse 2 lub Muse S (opaski do medytacji i snu działająca na zasadzie EEG). Sprzęt jest też dostępny na polskich stronach, ale ceny są zaporowe - na oficjalnej europejskiej witrynie producenta 215,99 i 379,99 euro (około 1010 i 1775 złotych). No chyba, że porównamy je z zestawami do komputerowego VR, wtedy nie wyglądają już aż tak źle.Wyposażeni we wspominaną opaskę podłączoną do PC poprzez Bluetooth i komputerowe gogle VR możemy zainstalować mod i nasze myśli będą wpływały na sterowanie postacią. W jaki sposób? Może nie do końca bezpośrednio. Nie możemy wykonać żadnej akcji tylko za pomocą myśli. Jednak stan naszego umysłu wpływa na magię. Im jesteśmy bardziej skoncentrowani, tym nasze czary są skuteczniejsze. Jeśli będziemy mocno rozkojarzeni, efekty będą gorsze niż normalnie, a przy mocnym skupieniu zdecydowanie silniejsze. Więcej o modzie przeczytacie na dedykowanej stronie w serwisie nexusmods (), gdzie też pobierzecie Real Virtual Magic do Skyrim VR.Źródło: pcgamer / Cangar @ nexusmods