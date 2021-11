Xbox Cloud Gaming już dostępne na konsolach Xbox

Granie w chmurze możliwe dla kolejnych użytkowników.





Xbox Cloud Game dostępne dla posiadaczy konsol Xbox

Od dziś możesz grać w gry Game Pass z chmury na swojej konsoli Xbox. Cieszymy się, że usługa Xbox Cloud Gaming (Beta) jest już dostępna na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S z abonamentem Game Pass Ultimate. Rozpoczynamy w 25 regionach, a Brazylia pojawi się wkrótce. Wiemy od Was, że chcecie znaleźć i wypróbować gry z Xbox Game Pass przed ich zainstalowaniem - a dziś właśnie to umożliwiamy. Teraz możesz szybko odkrywać i wypróbowywać wiele różnych tytułów bezpośrednio z chmury, aż trafisz na ten, który być może zechcesz zainstalować - co nadal jest flagowym doświadczeniem dla konsol Xbox.

Microsoft poinformował o dostępności wersji beta usługi Xbox Cloud Gaming na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S. Osoby będące subskrybentami Game Pass Ultimate oraz posiadające wystarczająco szybkie połączenie internetowe mogą teraz uruchomić grę bez konieczności jej pobierania i instalowania. Xbox Cloud Gaming (wcześniej xCloud) do tej pory dostępne było wyłącznie na smartfonach z Androidem, przeglądarkach internetowych oraz za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na Windows 10. Technologiczny gigant w końcu zdecydował się na rozszerzenie zasięgu opcji gamingu w chmurze o konsole poprzedniej i obecnej generacji. Jak to będzie działać?Na razie mamy do czynienia z wersją beta usługi. Jest ona, więc bez problemu możecie ją przetestować. Wystarczy konsola (Xbox One lub Xbox Series X|S), abonament Game Pass Ultimate oraz bardzo szybkie i stabilne połączenie internetowe. Gdy te warunki zostaną spełnione, to biblioteka gier wspierających zabawę w chmurze stanie otworem.Oferta liczy sobie na ten moment kilkadziesiąt produkcji, lecz. Szczególnie zadowoleni powinni być posiadacze Xbox One, gdyż dzięki Cloud Gaming otrzymają oni możliwość gry w pozycje, które nie zostały na tę konsole wydane (np. Recompile, The Medium czy The Riftbreaker).Jak możemy wyczytać z oficjalnego wpisu na blogu Xbox:Przy okazji zostanie dodane usprawnienie umożliwiające szybkie dołączenie do znajomych. Jeśli zostaniemy przez nich zaproszeni do gry, której nie mamy zainstalowanej, to zostaniemy zapytani o chęć skorzystania z Xbox Cloud Gaming.Źródło i foto: Xbox